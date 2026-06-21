El té como cultura: evento invita a descubrir una tradición ancestral china

Más que una bebida, el té ha sido durante siglos un símbolo de bienestar, equilibrio y vida cotidiana en China. Esa relación histórica entre cultura, salud y tradiciones será el eje de “Harmonía de Té”, una actividad cultural que reunirá exposiciones, talleres y experiencias inmersivas para acercar al público chileno a una de las expresiones más representativas de la cultura china.

Una tradición milenaria vinculada al bienestar

El té ocupa un lugar central en la historia y la vida cotidiana de China. A lo largo de miles de años, su consumo se ha asociado a prácticas de autocuidado, equilibrio y bienestar, además de formar parte de la medicina tradicional china y de diversas expresiones culturales que siguen vigentes en la actualidad.

Con ese enfoque se desarrollará “Harmonía de Té”, un encuentro organizado por la Embajada de China en Chile, el Centro de Intercambio Cultural y Turístico de China y el Extranjero, la Academia China de Ciencias de la Medicina Tradicional China y el Museo Artequin.

La actividad se realizará el próximo 26 de junio en el marco del Mes de la Cultura China y buscará ofrecer una mirada contemporánea sobre una tradición que ha acompañado a la sociedad china durante siglos.

Degustaciones, talleres y experiencias culturales

La programación contempla charlas, exhibiciones culturales, experiencias participativas y una exposición temática centrada en la cultura del té y la medicina tradicional china.

Durante la jornada, especialistas abordarán las características de distintas variedades de té, entre ellas el verde, blanco, amarillo, oolong y negro, explicando sus diferencias en procesos de elaboración, aromas y perfiles de sabor.

Además, los asistentes podrán participar en talleres prácticos orientados a la preparación de infusiones elaboradas con ingredientes tradicionalmente utilizados en la cultura china, como rosas, crisantemo, canela, menta, cúrcuma, goji, cáscara de mandarina y dátiles rojos.

La propuesta busca mostrar cómo estas preparaciones han estado históricamente vinculadas a hábitos de vida saludable y prácticas de bienestar integral.

Té y medicina tradicional china

Uno de los ejes centrales del encuentro será la relación entre el consumo de té y los principios de equilibrio promovidos por la medicina tradicional china.

A través de exposiciones y actividades prácticas, el público podrá conocer cómo distintas infusiones han sido incorporadas a rutinas de autocuidado y cómo esta bebida se transformó en un elemento relevante dentro de una visión integral de la salud.

La iniciativa busca poner en valor una tradición que entiende la alimentación y las bebidas no solo desde una perspectiva gastronómica, sino también cultural y social.

La mezcla que une dos tradiciones: té y café

Entre las actividades más llamativas de la programación destaca una experiencia dedicada a la preparación de mezclas que combinan té y café.

La propuesta permitirá explorar perfiles de sabor que surgen de la unión de dos bebidas profundamente arraigadas en distintas culturas. Los asistentes podrán conocer cómo la complejidad aromática del té puede integrarse con la intensidad característica del café para generar nuevas experiencias sensoriales.

Una mirada a la historia del té chino

La jornada también incluirá la charla “La comida como medio, los sabores de la civilización”, instancia que profundizará en la historia del té chino, sus regiones de origen y el proceso de expansión que permitió que esta bebida llegara a distintos continentes e influyera en múltiples culturas gastronómicas alrededor del mundo.

Junto a ello, la exposición dedicada a la cultura del té y la medicina tradicional china reunirá textos históricos, objetos patrimoniales y experiencias inmersivas que permitirán comprender la relevancia que esta tradición ha tenido en la evolución de la sociedad china.

Más allá de sus sabores y variedades, “Harmonía de Té” busca acercar al público a una práctica cultural que durante generaciones ha estado asociada a la socialización, el bienestar y la búsqueda de equilibrio.