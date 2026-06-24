Vacaciones de invierno en Santiago: los nuevos panoramas del cerro San Cristóbal

Las vacaciones de invierno llegan con una renovada cartelera de actividades en uno de los espacios más visitados de Santiago. El cerro San Cristóbal, principal parque urbano de la capital, apostará esta temporada por una oferta que reúne naturaleza, deporte, patrimonio, cultura y experiencias al aire libre, con panoramas pensados para públicos de distintas edades.

La programación de este invierno incorpora nuevas alternativas para recorrer el parque y aprovechar sus distintos espacios en una misma jornada. Entre ellas aparece un nuevo pase para acceder a atracciones de aventura, además de talleres, espectáculos y recorridos patrimoniales que buscan ampliar la experiencia de quienes visitan el recinto durante el receso escolar.

Un parque que apuesta por combinar naturaleza, deporte y cultura

La oferta de invierno en el cerro San Cristóbal se articula en torno a distintas experiencias distribuidas a lo largo del parque, con actividades que van desde el deporte y la aventura hasta el patrimonio y la entretención familiar. La idea es consolidar el lugar como uno de los panoramas más atractivos de la temporada, en un contexto en que muchas familias buscan alternativas dentro de la ciudad para aprovechar las vacaciones escolares.

Una de las principales novedades de este año es el lanzamiento del Full Pass de Parque Aventura, un ticket que permite acceder durante una misma jornada a varias de las atracciones del recinto. La propuesta apunta a responder a una demanda creciente por panoramas que integren actividad física, contacto con la naturaleza y experiencias recreativas al aire libre.

Full Pass: canopy, escalada y realidad mixta en una sola jornada

Ubicado a pasos de la estación Oasis de Teleférico Santiago, Parque Aventura reúne actividades adaptadas para niños y adultos, con opciones de distinta intensidad y pensadas para variados intereses. El nuevo Full Pass contempla acceso a las atracciones del recinto, entre ellas canopy, muro de escalada, puente colgante, salto al vacío, mini golf, Parque Aventura Kids y EJump.

Este último se presenta como una de las experiencias más singulares del espacio, al combinar movimiento, tecnología y desafíos interactivos a través de un formato de realidad mixta.

La propuesta no solo apunta a la aventura, sino también a facilitar la circulación por el parque. Como parte del pase, los visitantes podrán acceder a viajes ilimitados durante el día en Teleférico Santiago, Funicular Santiago y Buses Panorámicos, lo que permite recorrer distintos sectores del cerro y conectar con sus principales atractivos sin depender de traslados externos.

Talleres, títeres y una exposición mundialera

La programación de invierno no se limita al circuito de aventura. Teleférico Santiago sumará durante estas semanas una agenda especial de actividades orientadas a públicos familiares, con instancias recreativas y culturales para complementar la visita al parque.

Entre ellas se incluyen talleres de pintura, espectáculos de títeres, shows de vaqueros, presentaciones de K-Pop, actividades para mascotas y una exposición mundialera. La variedad de propuestas busca ampliar el perfil del visitante y ofrecer alternativas tanto para niños como para adultos que recorren el cerro durante el receso escolar.

La inclusión de este tipo de actividades también refuerza una tendencia cada vez más visible en los grandes parques urbanos: dejar de ser solo un lugar de paseo o contemplación para transformarse en un espacio de encuentro donde conviven deporte, entretención y programación cultural.

Funicular Santiago: patrimonio y recorridos por más de un siglo de historia

Otro de los ejes de la oferta invernal estará puesto en el Funicular Santiago, que este año reforzará su dimensión patrimonial con recorridos orientados a revisitar la historia del tradicional medio de transporte y del propio cerro San Cristóbal.

La propuesta incluye recorridos patrimoniales y un nuevo Tour Centenario, guiado por personajes de época, que busca acercar a los visitantes a más de cien años de historia del funicular y a la transformación del parque como uno de los hitos urbanos de Santiago.

Con ello, la experiencia en el cerro no se plantea solo como una salida recreativa, sino también como una oportunidad para reconectar con el patrimonio de la ciudad y con uno de sus espacios públicos más emblemáticos.

En un invierno donde muchas familias optan por quedarse en Santiago y buscar panoramas de uno o dos días, la programación del cerro San Cristóbal busca posicionarse como una alternativa que combine aire libre, movilidad interna, actividades culturales y entretención.