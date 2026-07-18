Latam Bajo Cero 2026 se reprograma para el 31 de julio, 1 y 2 de agosto

Debido a las condiciones climáticas previstas para esta semana y considerando el impacto que la lluvia podría generar tanto para las heladerías expositoras como para la experiencia de los asistentes, la organización de Latam Bajo Cero informó la reprogramación del evento para los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2026, en Polo Apoquindo, comuna de Las Condes.

Chile ostenta un liderazgo poco conocido a nivel regional: es el país que más helado consume en América Latina. Con más de 11 kilos per cápita al año, supera a mercados de gran tamaño como Brasil y México, una tendencia que refleja el creciente interés por la heladería artesanal y las nuevas propuestas gastronómicas asociadas a este producto.

Desde su creación en 2018, Latam Bajo Cero se ha consolidado como una de las principales vitrinas para la industria heladera de la región, reuniendo a productores, maestros heladeros, emprendedores, proveedores y consumidores en torno a una experiencia que busca promover la cultura del helado y acercarla al público masivo.

Uno de los hitos más esperados de esta versión se vivirá el 31 de julio, cuando se realizará el desafío de reunir a la mayor cantidad de personas consumiendo helado de manera simultánea. La iniciativa se desarrollará en colaboración con la marca porteña Helados York y busca transformarse en una de las convocatorias más masivas relacionadas con el mundo del helado en Chile.

La programación también contempla distintas competencias para profesionales y nuevos talentos de la heladería, además de actividades para toda la familia.

Si bien el Día del Helado Chileno se conmemora tradicionalmente el 18 de julio, Latam Bajo Cero lo celebrará durante el fin de semana del 1 y 2 de agosto, invitando a las heladerías participantes a presentar sabores inspirados en ingredientes, productos y tradiciones nacionales, poniendo en valor la identidad gastronómica del país a través de sus creaciones.

Las entradas adquiridas para las fechas originales seguirán siendo válidas para las nuevas jornadas del evento. Quienes hayan comprado entradas para el sábado 18 de julio podrán utilizarlas el sábado 1 de agosto, mientras que las entradas correspondientes al domingo 19 de julio serán válidas para el domingo 2 de agosto.

Además, durante estos días, la ticketera Fever enviará un correo electrónico a todas las personas que adquirieron entradas con la información sobre la reprogramación del evento. Quienes prefieran solicitar la devolución de sus tickets podrán hacerlo siguiendo las instrucciones que recibirán en ese mismo correo.

Con miles de asistentes esperados y una inédita convocatoria en torno al helado artesanal, Latam Bajo Cero 2026 busca reafirmar su posición como el principal encuentro de la industria heladera latinoamericana y una de las celebraciones gastronómicas más relevantes del invierno chileno.