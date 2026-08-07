Gastronomía, cocina y experiencias familiares: las propuestas para celebrar el Día del Niño

El Día del Niño se ha transformado en mucho más que una fecha para entregar regalos. Cada vez son más las familias que prefieren celebrar compartiendo una experiencia, disfrutando una comida especial o participando en actividades donde los niños también puedan ser protagonistas.

Este año, hoteles, restaurantes y cafeterías prepararon una variada programación que combina gastronomía, entretención y experiencias participativas. Desde brunches con clases de cocina hasta buffets temáticos, estaciones de postres, talleres para preparar pizzas y nuevas propuestas de helados, la oferta busca convertir la mesa en un espacio para crear recuerdos.

Cocinar en familia: brunches con actividades para niños

Uno de los panoramas estará en Sheraton Santiago Hotel & Convention Center, que el domingo 9 de agosto realizará un brunch familiar especialmente diseñado para adultos y niños.

La experiencia, que se desarrollará entre las 13:00 y las 16:00 horas, incluye un buffet premium acompañado de actividades infantiles, donde uno de los principales atractivos será una clase de cocina especialmente preparada para los más pequeños.

La idea es que los niños no sean únicamente comensales, sino también protagonistas de la jornada, acercándose de manera entretenida al mundo de la gastronomía mientras el resto de la familia disfruta del almuerzo.

El brunch tendrá un valor de $79.900 por adulto y $39.950 para niños entre 3 y 11 años, con tarifas preferenciales para socios Diplomats Circle. Debido a que los cupos son limitados, las reservas deben realizarse con anticipación.

Menú infantil gratuito en Renaissance Santiago

Otra alternativa para celebrar en la capital será Catae Restaurante, ubicado en Renaissance Santiago Hotel, que preparó una jornada donde los protagonistas serán los niños.

El domingo 9 de agosto, desde las 13:00 horas, los menores de entre 1 y 10 años podrán disfrutar gratuitamente de un menú infantil compuesto por un plato principal —a elección entre cheeseburger con papas fritas, mac & cheese o chicken fingers— además de helado y bebida o jugo.

Mientras tanto, los adultos podrán elegir entre distintas preparaciones de la carta del restaurante, que incluye opciones como arroz meloso de mariscos, garrón de cordero, asado de tira de lenta cocción, salmón de Puerto Montt y pescados, además de carnes, ensaladas y postres.

La celebración se complementará con un espectáculo de globoflexia en vivo, pensado para entretener a los más pequeños durante el almuerzo.

Clases con chefs y pizzas preparadas por los niños

En Monticello y en las propiedades Dreams de Temuco, Puerto Varas, Coyhaique y Punta Arenas, la celebración tendrá un fuerte componente gastronómico e interactivo.

Las actividades comenzarán el sábado 8 de agosto con una clase de cocina para niños encabezada por los chefs Yann Yvin y Sergi Arola, quienes enseñarán técnicas básicas y preparaciones mediante una experiencia participativa.

El domingo será el turno del chef Tomás Olivera, quien dirigirá la actividad “Arma tu propia pizza”, permitiendo que los niños elijan ingredientes, preparen sus propias recetas y luego las vean salir del horno.

La programación incluirá además la presencia del chef Benjamín Nast, quien presentará y firmará ejemplares de su libro Tengo hambre papá en el restaurante De Caleta.

La propuesta gastronómica se complementará con buffets especiales para toda la familia y un Candy Bar con algodón de azúcar, cabritas, marshmallows, brochetas de frutas, cuchuflíes y otras golosinas.

Como promoción adicional, durante todo agosto los niños podrán acceder a un 50% de descuento en el buffet del restaurante Capataz pagando un adulto.

Viña del Mar: buffet frente al océano para grandes y chicos

Quienes prefieran celebrar fuera de Santiago encontrarán una alternativa en Sheraton Miramar Hotel & Convention Center, que preparó un buffet especial con vista al océano Pacífico.

Pensando especialmente en los niños, la propuesta contempla mini hamburguesas, mini hot dogs, corn dogs, quesadillas y otras preparaciones especialmente diseñadas para ellos.

Uno de los momentos más esperados será la estación de crepes preparados al instante y una amplia mesa de postres, creada para transformar el almuerzo en una experiencia entretenida para toda la familia.

Los adultos, en tanto, podrán recorrer un buffet con mariscos, ceviches, tiraditos, pescados, ensaladas, tapas, quesos, platos calientes y una estación de pastas preparadas en vivo, donde cada persona podrá crear su propia combinación.

El buffet tendrá un valor de $64.500 por adulto y $24.000 para niños entre 5 y 12 años. Además, el hotel ofrece la posibilidad de complementar la celebración con una estadía de fin de semana para disfrutar de la piscina climatizada y sus instalaciones frente al mar.

Helados, chocolate y nuevas experiencias para compartir

Las celebraciones también llegarán a cafeterías y heladerías. Palettas aprovechará el Día del Niño para lanzar cuatro nuevos sabores de paletas artesanales: Chocolate Marshmallow, Vainilla Crocante, Pie de Limón con frambuesa y Kinder.

La marca también estrenará sus nuevas milkshakes personalizables, que permiten combinar dos paletas con diferentes salsas y coberturas para crear una preparación única.

Durante el fin de semana habrá promociones familiares, degustaciones, ruletas con premios, corpóreos y actividades especiales en sus locales de Mall Plaza Vespucio, Cenco Portal El Llano y Mall Plaza Egaña.

Por su parte, Emporio La Rosa propone celebrar alrededor de una mesa compartida con fondues de chocolate, waffles con helado, churros, brownies y tablas dulces para toda la familia.

Mientras los niños reciben individuales para colorear, los adultos podrán disfrutar de su nueva línea de chocolates calientes, con variedades como Selva Negra, Avellana, Choco Affogato y After Eight, ideales para los días de invierno.

La propuesta cobra aún más sentido considerando que Chile continúa siendo el país con mayor consumo per cápita de helado en Latinoamérica, con cerca de 11 kilos por persona al año.

Más experiencias, menos regalos

La tendencia parece consolidarse: el Día del Niño está dejando de enfocarse exclusivamente en los obsequios para dar paso a celebraciones donde el tiempo compartido adquiere un mayor protagonismo.

Talleres para cocinar junto a chefs, brunches familiares, buffets temáticos, estaciones de postres, helados artesanales y actividades interactivas son parte de una oferta que busca reunir a distintas generaciones alrededor de la mesa.

Más que salir a comer, la invitación este año es vivir una experiencia, crear recuerdos y hacer que la gastronomía se convierta en una de las protagonistas de la celebración.