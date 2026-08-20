Fiesta de la Longaniza 2026: Chillán prepara tres jornadas de música, gastronomía y tradiciones

A pocas semanas de las Fiestas Patrias, Chillán adelantará el ambiente dieciochero con una nueva edición de la Fiesta de la Longaniza. La celebración reunirá durante tres días música, humor, gastronomía y actividades para distintos públicos, con una programación que incluye artistas nacionales e internacionales y espacios dedicados especialmente a las familias.

Tres días de actividades en la Plaza de Armas de Chillán

La Fiesta de la Longaniza se desarrollará los días 21, 22 y 23 de agosto en la Plaza de Armas de Chillán, en la Región de Ñuble.

El evento contará con tres escenarios simultáneos. Uno estará destinado a los espectáculos principales, otro concentrará presentaciones de bandas en vivo y un tercero combinará la oferta gastronómica con distintos shows.

La programación también contempla espacios destinados al público infantil y actividades familiares, en el marco del mes de las infancias organizado por la Corporación Cultural Municipal de Chillán.

La tradicional choripanda será el sábado

Uno de los momentos gastronómicos de la celebración será la tradicional gran choripanda, programada para el sábado 22 de agosto desde las 11:30 horas.

La actividad contempla la entrega de cerca de 5 mil choripanes, sumándose a la oferta gastronómica que estará presente durante las tres jornadas.

La celebración busca reunir en un mismo espacio música, gastronomía y tradiciones vinculadas a la identidad de Chillán y la Región de Ñuble.

Una programación musical con artistas nacionales e internacionales

La parrilla contempla presentaciones durante los tres días. El viernes será el turno de Kudai, además de Los Potros del Sur.

El sábado en la tarde se presentará El Gallo Pipe, dentro de la programación infantil, mientras que el domingo 23 llegará la cantante argentina Fabiana Cantilo, junto a Adrián, Deborah y Los Dados Negros.

Entre los artistas y espectáculos confirmados también figuran Claudio Narea, Kardo Freestyle Show, Isabella Serafini, Expreso Budapest, Osyan, Wurlitzer, Paillalén, Pilmakén, Nanihue, Con Panaderos y Guitarras, Mago Flip, Títeres Pelafustán, Banca Rota, Suspendidos, Funkyhole y Rompekadenas.

La jornada también contará con la participación del cantautor nacional Vicente Cifuentes, además de Amigo de Artistas, que tendrá su debut en televisión.

El humor estará representado, entre otros, por Mauricio Palma, uno de los triunfadores de la última edición del Festival del Huaso de Olmué.

La Mosca será parte del cierre internacional

El componente internacional de la programación tendrá como protagonista a la banda argentina La Mosca, que estará a cargo del cierre.

La agrupación trasandina es reconocida por canciones como “Para no verte más”, “Te quiero comer la boca” y “Baila para mí”.

La edición de este año también marcará un cambio en la difusión del evento, ya que la Fiesta de la Longaniza llegará por primera vez a la televisión abierta y para todo Chile.

Una celebración que busca reunir gastronomía y tradiciones

Además de los espectáculos principales, durante los tres días habrá una programación orientada a la música, la entretención y las actividades familiares.

De esta manera, la Fiesta de la Longaniza se instalará durante el último fin de semana de agosto como uno de los panoramas previos a las celebraciones de Fiestas Patrias, con la Plaza de Armas de Chillán como escenario para una agenda que combina gastronomía, música, humor y tradiciones locales.