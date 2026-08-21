Mercado Colores vuelve a Yungay con 70 emprendimientos, cultura y gastronomía

Con sus casonas, museos, teatros, restaurantes y centros culturales, el Barrio Yungay concentra una parte importante de la historia urbana y de la actividad cultural del poniente de Santiago. Este sábado 22 de agosto, esa oferta se desplegará nuevamente en calles y espacios del sector con una nueva edición de Mercado Colores de Yungay, esta vez bajo el nombre “Calor de Invierno”.

La jornada, de acceso gratuito, reunirá a cerca de 70 emprendimientos, además de gastronomía, foodtrucks, artesanía, música en vivo, espectáculos, exposiciones y actividades familiares. El Centro NAVE, en Libertad 410, funcionará como uno de los puntos centrales, aunque la propuesta busca que los visitantes recorran distintos lugares del barrio.

Mercado Colores nació en octubre de 2025 como una iniciativa de activación territorial y esta será su cuarta edición. Según sus organizadores, la primera jornada convocó a unas 8.000 personas y permitió reunir en una misma experiencia a comercios, emprendimientos y espacios culturales que habitualmente funcionan de manera independiente.

La programación se extenderá por lugares como Plaza Libertad, Teatro Novedades, Espacio Gárgola, Espacio Mixta, Fundación Mecenas, Espacio 330, Café Brunet, Museo de la Educación, Museo Taller, Museo del Sonido, Club Yungay y Casona Compañía, entre otros.

La propuesta combina así una feria de emprendimientos con la posibilidad de conocer parte de la oferta permanente del barrio. La idea es que quienes lleguen hasta Yungay no permanezcan únicamente en el recinto principal, sino que circulen por sus calles, visiten museos y galerías y conozcan sus cafés, restaurantes y comercios.

“Es el encuentro de nuestra gente, nuestros museos, el arte, la cultura y el comercio local”, señaló Claudia Sabat Serrano, vicepresidenta de Distrito Yungay AG, quien destacó que la jornada busca mostrar al sector como un barrio “vivo, diverso y con una identidad única”.

La actividad forma parte del proyecto Red Asociativa “Distrito Yungay, Polo Cultural e Hito Turístico de la Región Metropolitana”, impulsado por la Asociación Gremial Distrito Yungay con apoyo de Corfo Región Metropolitana y otras instituciones públicas.

Además de los stands de emprendimientos y artesanía, durante el día habrá música y espectáculos en vivo, actividades para familias, galerías y exposiciones de arte contemporáneo, museos y espacios patrimoniales, junto con rutas y experiencias distribuidas por diferentes puntos del barrio.

Mercado Colores: “Calor de Invierno” se realizará este sábado 22 de agosto, entre las 12:00 y las 21:00 horas, con su punto central en Centro NAVE, Libertad 410, y actividades en distintos espacios del Barrio Yungay. La entrada es liberada.