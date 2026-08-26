La previa del 18: feria boutique reunirá más de 35 viñas y destilados de autor en Lastarria

A pocas semanas del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, Santiago tendrá un panorama ideal para quienes buscan descubrir nuevas etiquetas, abastecerse para el 18 y conocer de cerca a productores independientes. Se trata de Meet & Drink “La Previa”, una feria boutique que reunirá a más de 35 expositores de vinos de autor, destilados artesanales y productos gourmet el próximo sábado 29 de agosto en el Hotel Cumbres Lastarria.

El encuentro se ha consolidado como uno de los eventos más atractivos para los amantes del vino y la gastronomía, gracias a un formato que permite degustaciones ilimitadas y el contacto directo con los creadores detrás de cada proyecto.

La feria contará con una cuidada selección de viñas de pequeña escala provenientes de zonas vitivinícolas como Maule, Colchagua y Cauquenes, además de productores emergentes que están marcando tendencia en el mundo del vino chileno.

“Cada una de nuestras ediciones es una apuesta segura para quienes buscan descubrir proyectos desarrollados con pasión, disfrutar de buenos vinos y compartir en un ambiente relajado”, señala Lucía Aguayo, directora de la plataforma El Buen Beber y productora general del evento.

Vinos, destilados y sabores para maridar

Entre los expositores destacan proyectos como Alma Wine, Clos des Fous, Dos Cármines, El Portazo, Epifania Wines, Forestal Wines, Garibaldi, Schwaderer Wines, Singulart Wines, Viñateros de Raíz y Weichafe Wines, junto a una selección de vinos argentinos.

La oferta se complementará con destilados de autor como Pisco Trashumante, Vermut Father and Son, Gin Ōretta, Sangría Torregón y The Old Bastard, además de propuestas gastronómicas enfocadas en quesos, charcutería, salsas, tés y productos gourmet pensados para el maridaje.

Una experiencia para anticipar las celebraciones

Uno de los principales atractivos de Meet & Drink es su formato de acceso todo incluido. La entrada contempla una copa oficial del evento y degustaciones ilimitadas de todos los vinos y destilados presentes durante la jornada.

La organización destaca que los cupos son limitados para mantener el carácter íntimo y cercano de la feria, por lo que recomiendan adquirir las entradas con anticipación.

Datos del evento

Qué: Meet & Drink “La Previa”

Cuándo: Sábado 29 de agosto, de 14:00 a 21:00 horas

Dónde: Hotel Cumbres Lastarria, José Victorino Lastarria 299, Santiago

Entradas: A través de Passline y en el perfil de Instagram de @elbuenbebercl

Valor preventa: $20.000

Valor en puerta: $25.000 (sujeto a disponibilidad)

Con vinos de autor, destilados artesanales y una cuidada propuesta gastronómica, Meet & Drink busca convertirse en el puntapié inicial de la temporada dieciochera para quienes prefieren celebrar con calma, descubrir nuevos sabores y apoyar a pequeños productores antes de que comiencen los festejos masivos.