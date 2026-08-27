Día Mundial del Folklore: masivo pasacalle por la Alameda y festival gratuito en Parque San Borja

Este sábado 29 de agosto, Santiago se transformará en el escenario de una gran celebración de la cultura con la realización de la XV° versión del Festival del Día Mundial del Folklore, este encuentro reunirá a miles de artistas y representantes de agrupaciones provenientes de distintas regiones de Chile y comunidades culturales extranjeras presentes en el país.

La invitación a esta actividad gratuita y de carácter familiar, inicia a las 10:00 horas con un multitudinario pasacalle con más de 2.000 participantes, que llenarán de música, danza y color La Alameda de Santiago. Posteriormente se continuará con una atractiva programación artística en el Parque San Borja, ubicado en Metro Universidad Católica.

Durante la jornada se presentarán diversas agrupaciones y conjuntos folklóricos del país; además de grupos migrantes de Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, País Vasco y Ucrania.

Entre los artistas y elencos invitados destacan el Ballet Folklórico Nacional (Bafona) y el Ballet Folklórico Antumapu, además de una invitación a alzar pañuelos con las cuecas de Daniel Muñoz y Los Marujos, y Los Santiaguinos.

“Queremos que este festival sea una gran celebración de nuestra cultura, pero también una oportunidad para encontrarnos y reconocernos en nuestra diversidad. El folklore está vivo y cobra sentido cuando se comparte y transmite”, señala Óscar Ramírez, Director Artístico del Ballet Folklórico Antumapu y organizador del evento.

En 1960 la Unesco declaró el 22 de agosto, como el día Mundial del Folklore con el fin de poner en valor estas manifestaciones culturales. A partir del 2011 el Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile comenzó a organizar en Santiago una celebración que convocaba a agrupaciones de distintas localidades del país. A 15 años de esa primera celebración, este festival sigue reuniendo a miles de artistas que desfilan por la Alameda compartiendo música, arte y danza.

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