Fiestas Patrias 2026: El calendario de fondas y celebraciones que se tomarán septiembre

Las Fiestas Patrias 2026 ya comienzan a desplegar su programación y algunas celebraciones se adelantarán al tradicional fin de semana del 18 de septiembre. La primera gran cita será este sábado 5 de septiembre en Santiago, dando inicio a una agenda que durante las semanas siguientes sumará fondas, encuentros familiares y jornadas con música en vivo.

Aunque la mayor parte de las actividades se concentrará entre el 17 y el 20 de septiembre, algunas celebraciones comenzarán el 12 de septiembre, mientras que otras partirán incluso durante este primer fin de semana del mes.

La cartelera contempla artistas de distintos estilos y generaciones, entre ellos Los Jaivas, Santaferia, Los Vásquez, Damas Gratis, Los Auténticos Decadentes, Noche de Brujas, Young Cister, Jere Klein, Chico Trujillo, Amar Azul y Ráfaga, entre muchos otros.

Los precios también presentan diferencias importantes. Mientras algunas celebraciones serán de acceso gratuito, como las programadas en la Plaza de Maipú y Franklin Fonda, otras tendrán entradas desde $6.000 o $8.000. Los eventos de mayor convocatoria, en tanto, pueden superar los $15.000 por jornada.

Los valores pueden variar dependiendo de la etapa de venta, por lo que en cada caso se detalla el precio actualmente verificable o la condición correspondiente.

Este calendario considera eventos con información 2026 comprobable al martes 1 de septiembre, priorizando páginas oficiales de municipios, ticketera y organizadores. Cuando existen discrepancias entre publicaciones, se evita presentar como definitivo un dato que no pudo ser confirmado.

Santiago adelanta las celebraciones dieciocheras

Fiebre de Cumbia: La Fonda

El primer gran evento dieciochero de Santiago será Fiebre de Cumbia: La Fonda, que se realizará este sábado 5 de septiembre en el Club Hípico de Santiago, ubicado en avenida Almirante Blanco Encalada 2540.

La jornada comenzará a las 13:00 horas y será exclusiva para mayores de 18 años. La cartelera contempla a Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Jaivas, Santaferia, Joe Vasconcellos, La T y La M, Néstor en Bloque, La Combo Tortuga, Shamanes Crew, Sinaka y Pablito Pesadilla, entre otros artistas.

Entradas: desde $30.000 para la entrada general.

Venta: Passline.

Chile Lindo 2026: El Parque Bicentenario de Vitacura también tendrá actividad este fin de semana con Chile Lindo, programado para los días 5 y 6 de septiembre , entre las 11:00 y las 21:00 horas.

El evento contempla música en vivo, folclor, juegos tradicionales y mecánicos, paseos en tren y a caballo, una granja educativa, talleres infantiles y clases de cueca.

La Municipalidad de Vitacura confirmó la participación de Los Jaivas, La Noche y Benjamín Walker, además de otros espectáculos.

Entradas: $15.000 general; $10.000 con Tarjeta Mi Vita o Club de Lectores de El Mercurio; $8.000 para personas mayores con Tarjeta Mi Vita. Niños y niñas hasta 12 años ingresan gratis.

Venta: Vitacura Cultura.

El ambiente dieciochero se extiende desde el 12 de septiembre

Franklin Fonda 2026

El Barrio Franklin tendrá una celebración gratuita durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, específicamente en el Galpón 5 del Persa Víctor Manuel, ubicado en San Isidro 2257, Santiago.

La programación contempla folclor, cueca y cumbia, con presentaciones de Los del Mapocho, Los Queltehue 2.0, Bendita Cantina, La Wilsaun, Los Frescos, La Media Fox y Cumbia a lo Maldito. También habrá un tributo a Roberto Parra y presentaciones de danza.

Entrada: gratuita.

Lugar: Galpón 5 del Persa Víctor Manuel (Persa Bio-Bio).

Semana de la Chilenidad

La Semana de la Chilenidad se desarrollará en el Parque Padre Hurtado, en La Reina, los días 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 de septiembre.

La programación reunirá actividades ecuestres, folclor, gastronomía, artesanía y espectáculos. Entre los artistas anunciados figuran Stefan Kramer, Entremares y Los Frutantes.

Entradas: la segunda preventa, correspondiente a agosto, estableció $12.000 para el pase diario, $30.000 para tres días y $45.000 para cinco días, más cargo por servicio. Como esa etapa terminó el 31 de agosto, no corresponde presentar esos valores como precio vigente de venta general.

Venta: Ticketplus.

El 18 de septiembre concentra la mayor parte de las fondas

La Gran Fonda de Chile

El Parque O’Higgins será escenario de La Gran Fonda de Chile entre el 17 y el 20 de septiembre.

La programación oficial de Ticketplus contempla a Santa Feria y Sinaka el jueves 17; Jairo Vera, Luis Lambis y Noche de Brujas el viernes 18; Zúmbale Primo, Young Cister y Leo Rey el sábado 19; y Los Jaivas, Cachureos y Los Sudakas el domingo 20.

Entradas: Ticketplus informa etapas de venta que han ido modificándose. La preventa publicada contempló un valor de $11.500 más cargo, con un total informado de $13.225 para esa etapa.

Venta: Ticketplus.

Fonda Lady Inés

La Fonda Lady Inés volverá al Parque Inés de Suárez, en Providencia, entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre.

El jueves 17 se realizará “La Previa”, con La Moral Distraída, Los Huasos Quincheros y Huasos de Algarrobal. El viernes 18 actuarán Los Vásquez, Sinergia Kids, Las Pecadoras, Los Huasos Quincheros y Luciano Auad.

El sábado 19 será el turno de Santaferia, además de Volantín, Las Pecadoras, Trío Esmeralda y Huasos de Algarrobal. Para el domingo 20, jornada de cierre, están anunciados Amigo de Artistas, Daniel Muñoz y Los Marujos, Los Frutantes y Luciano Auad.

Entradas: la preventa publicada establece $14.000 para público general y $12.000 para personas con Tarjeta Vecino. Personas mayores de 60 años sin Tarjeta Vecino pagan $7.000, mientras quienes poseen la tarjeta tienen entrada gratuita con ticket. Niños y niñas entre 7 y 12 años pagan $7.000 y hasta los 6 años ingresan gratis.

Venta: Eventrid y punto presencial en la Dirección de Desarrollo Comunitario de Providencia, ubicada en Ladislao Errázuriz 2057.

Corazón de Chile en Ñuñoa

La fonda Corazón de Chile llegará al Parque Estadio Nacional entre el 17 y el 20 de septiembre.

La programación difundida contempla a Santaferia, Los Vásquez, Jere Klein, Antonio Ríos, Garras de Amor, Sinergia, Pibes Chorros, Reina Isabel y otros artistas. La cartelera también incluye una presentación asociada a Los Prisioneros con la voz de Miguel Tapia.

Entradas: la preventa general informada fue de $12.000, con un total de $13.800 incluyendo el cargo señalado para esa etapa. Existen precios preferenciales para vecinos de Ñuñoa.

Venta: TicketPro.

Fonda Oficial de Maipú

La Plaza de Maipú será escenario de cuatro jornadas de celebración entre el 17 y el 20 de septiembre, todas con entrada gratuita.

La programación contempla a Sonora Palacios el jueves 17; Caleuchístico y Sonora Malecón el viernes 18; El Bloque 8 y Leo Rey el sábado 19; y Perro Chocolo junto a Sigrid y Los Claveles el domingo 20.

La actividad incluirá gastronomía, emprendimientos y juegos típicos.

Entrada: gratuita.

Lugar: Plaza de Maipú.

La Gran Fonda de Aconcagua

En la Región de Valparaíso, la Gran Fonda de Aconcagua se desarrollará entre el 17 y el 20 de septiembre en el Palacio Hacienda de Quilpué, en San Felipe.

La organización anuncia cuatro jornadas, con 12 artistas, juegos criollos, parque de juegos mecánicos, barras, foodtrucks y cocinerías. Entre los nombres anunciados aparecen Pablo Chill-E, Amar Azul e Illapu.

Entradas: preventa general a $6.000 más $900 de cargo, total $6.900. La venta general está fijada en $10.000 más $1.500 de cargo, total $11.500. El abono de cuatro días cuesta $20.000 más $3.000 de cargo, total $23.000.

Venta: Puntoticket.

Fiesta Criolla del Valparaíso Sporting

En Viña del Mar, la Fiesta Criolla Sporting 2026 se realizará entre el 17 y el 20 de septiembre en el Valparaíso Sporting Club.

La programación contempla a Amigo de Artistas el 17 de septiembre; María José Quintanilla el 18; Ráfaga el 19; y Joe Vasconcellos el 20.

Entradas: $8.000 más el recargo de la plataforma.

Venta: Passline y cajas Passline ubicadas en el acceso del Sporting, en avenida Los Castaños 404. El ingreso requiere cédula de identidad vigente y la compra se realiza con RUT.

Fonda Doña Rosa

La Fonda Doña Rosa, en el Hipódromo Chile de Independencia, tendrá una programación diferente a la de otras celebraciones, ya que no se realizará durante tres jornadas consecutivas.

De acuerdo con la información oficial de Puntoticket y de la organización, el evento se desarrollará únicamente los días 18 y 20 de septiembre, con apertura de puertas desde las 12:00 horas. El viernes 18 se extenderá hasta la medianoche y el domingo 20 hasta las 22:00 horas.

Entre los artistas anunciados figuran Chico Trujillo, Damas Gratis, Ráfaga, Noche de Brujas, Los Vásquez, Zúmbale Primo y Alanys Lagos, entre otros.

Entradas: la etapa vigente publicada establece $16.000 para entrada general, sin cargo por servicio; posteriormente el valor anunciado sube a $19.000. También existen promociones y un pase para las dos jornadas.

Venta: Puntoticket.

Fonda Doña Florinda

La Fonda Doña Florinda tendrá tres jornadas, entre el 18 y el 20 de septiembre, en el Parque Los Héroes, ubicado en San Jorge 1975, La Florida.

La cartelera incluye a Chico Trujillo, Amar Azul, Damas Gratis, Ráfaga y Zúmbale Primo, entre otros artistas.

Entradas: la etapa vigente publicada por Puntoticket contempla $16.000 para entrada general, $22.000 para el sector Los Parientes y $6.000 para niños. Desde el 14 de septiembre, el precio general sube a $19.000.

Venta: Puntoticket.

La Fonda Fiebre

La Fonda Fiebre se realizará los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Parque La Araucana, ubicado en Walker Martínez 2295, La Florida.

La organización anuncia presentaciones de Amar Azul, Los Viking’s 5, Alanys Lagos, Axe Bahía, Yaga y Mackie, La Combo Tortuga, Agrupación Marilyn, Joe Vasconcellos, Santaferia, Jere Klein, Pablito Pesadilla, Los Atletas de la Risa, Mister Gat y Don Carter, entre otros.

Entradas: el sitio oficial señala que los valores no incluyen recargo por servicio y establece categorías según público. La información difundida contempla entrada general de $15.000, aunque existen precios diferenciados y promociones.

Venta: Passline.

Fonda Plaza 18

La Fonda Plaza 18 se realizará en Mallplaza Norte, en avenida Américo Vespucio 1737, Huechuraba, durante el viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

La programación contempla a Amar Azul, Los Vásquez, Agrupación Marilyn, Alanys Lagos y Bayron Fire, entre otros artistas, con animación de Iván “Potro” Cabrera.

Entradas: desde $16.499, según la información disponible para esta edición.

Venta: Ticketplus. Niños y niñas hasta 12 años ingresan gratis presentando su cédula de identidad.

Gran Fonda Las Vizcachas: La Gran Fonda Las Vizcachas se realizará el 18 y 19 de septiembre en el Club de Campo Las Vizcachas, ubicado en avenida San José de Maipo 05669, Puente Alto.

El viernes 18 actuarán Los Viking’s 5, La Sonora Dinamita y Óscar Rey con su tributo a Tommy Rey, además de la Corporación de Danza Chile. El sábado 19 estarán La Gran América Junior, Los Kuatreros del Sur, Óscar Rey y la Corporación de Danza Chile.

Entradas: preventa de $10.000 y entrada general de $15.000. Una preventa especial de $8.000 aparece agotada.

Venta: Passline.

Gran Fonda Familiar de Renca

Renca también se sumará a las celebraciones con su Gran Fonda Familiar , que se desarrollará en el Parque Las Palmeras durante el 18, 19 y 20 de septiembre .

La Municipalidad de Renca confirmó presentaciones de Los Charros de Lumaco, Amar Azul, Sexta Cumbiera, Capibarrap, La Zaga, El Azote, Herencia Cuequera, Toque de Queda y Kllejeros, además de la Gran Mesa de Folklore de Renca.

Entradas: $1.000 para quienes presenten la Tarjeta Vecino Somos Renca y $5.000 para público general y personas externas a la comuna.

Lugar: Parque Las Palmeras, Renca.