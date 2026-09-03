Publicidad
Folclor, música y tradiciones: el panorama para adultos mayores este 5 de septiembre PANORAMAS Crédito: El Mostrador.

Folclor, música y tradiciones: el panorama para adultos mayores este 5 de septiembre

Publicidad
Por: Revista Jengibre

Cerca de dos mil personas llegarán este 5 de septiembre al Parque Municipal El Trapiche para participar en una jornada gratuita con música en vivo, actividades al aire libre, emprendimientos y espacios informativos.

El Mostrador Fuente Preferida

Con la llegada de septiembre y la proximidad de las Fiestas Patrias, Peñaflor prepara una jornada especialmente dirigida a personas mayores de distintas comunas de la Región Metropolitana. Se trata de la segunda edición del Carnaval Mayor Rural, encuentro que se realizará este viernes 5 de septiembre en el Parque Municipal El Trapiche.

El encuentro comenzará a las 10:00 horas y espera convocar a cerca de dos mil personas provenientes de distintas comunas de la Región Metropolitana.

La actividad es organizada por Sernatur Región Metropolitana, el Programa Vacaciones Tercera Edad y la Municipalidad de Peñaflor, y se desarrollará durante el inicio del mes del Turismo y en la antesala de las celebraciones de Fiestas Patrias.

La propuesta busca generar un espacio para disfrutar, compartir y celebrar en comunidad, con una programación que tendrá como eje la música y las tradiciones nacionales.

El escenario estará marcado principalmente por presentaciones de grupos folclóricos y artistas nacionales, en una jornada pensada para desarrollarse al aire libre.

Música folclórica y presentaciones durante todo el día

La programación contempla actividades musicales desde las primeras horas del encuentro y se extenderá hasta la tarde.

El primer espectáculo estará a cargo del Grupo Folclórico Tinkus, que se presentará entre las 11:00 y las 11:15 horas. Posteriormente, entre las 11:30 y las 12:00 horas, será el turno del Grupo Folclórico Alma, Tierra y Tradiciones.

La agenda continuará al mediodía con la presentación del cantante Jorge Arancibia, programada entre las 12:30 y las 13:00 horas.

Durante la tarde también habrá distintas agrupaciones folclóricas. Entre las 14:30 y las 15:00 horas se presentará el Conjunto Folclórico Tierras de Padre Hurtado, mientras que entre las 15:30 y las 16:00 horas actuará el Grupo Folclórico Bafoda.

La programación seguirá entre las 16:30 y las 17:00 horas con el Grupo Folclórico Municipal Puel Mapu Curacaví.

El cierre musical estará a cargo del Grupo Musical Travesía Indómita, que tendrá una presentación programada entre las 17:30 y las 19:00 horas.

Programación del Carnaval Mayor Rural

Horario Artista o agrupación
11:00 – 11:15 Grupo Folclórico Tinkus
11:30 – 12:00 Grupo Folclórico Alma, Tierra y Tradiciones
12:30 – 13:00 Cantante Jorge Arancibia
14:30 – 15:00 Conjunto Folclórico Tierras de Padre Hurtado
15:30 – 16:00 Grupo Folclórico Bafoda
16:30 – 17:00 Grupo Folclórico Municipal Puel Mapu Curacaví
17:30 – 19:00 Grupo Musical Travesía Indómita

Emprendedores y servicios públicos también serán parte del panorama

Además de la programación artística, el Carnaval Mayor Rural contará con stands informativos y de emprendedores provenientes de distintos puntos de la Región Metropolitana y de otras regiones del país.

Estos espacios permitirán a los emprendedores mostrar sus productos y servicios a quienes asistan a la jornada.

También habrá stands de servicios públicos, ampliando la oferta disponible para los visitantes durante el encuentro.

La actividad contempla, además, distintos espacios destinados a compartir y disfrutar al aire libre, por lo que el panorama combinará las presentaciones musicales con otras instancias de encuentro durante la jornada.

Crédito: Cedida.

Un panorama en la antesala de Fiestas Patrias

El Carnaval Mayor Rural se realizará en los primeros días de septiembre, coincidiendo con el inicio del mes del Turismo y a pocos días de las celebraciones de Fiestas Patrias.

En ese contexto, la programación incorpora una marcada presencia de música folclórica y actividades vinculadas a las tradiciones nacionales, configurando un panorama para personas mayores que podrán participar junto a familiares y otros asistentes.

La jornada se desarrollará en el Parque Municipal El Trapiche de Peñaflor y la convocatoria contempla a personas provenientes de diferentes comunas de la Región Metropolitana.

La invitación de los organizadores es a participar de este segundo encuentro y disfrutar de una jornada en comunidad, con música en vivo, actividades al aire libre, emprendimientos y espacios informativos.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad