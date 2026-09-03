Folclor, música y tradiciones: el panorama para adultos mayores este 5 de septiembre

Con la llegada de septiembre y la proximidad de las Fiestas Patrias, Peñaflor prepara una jornada especialmente dirigida a personas mayores de distintas comunas de la Región Metropolitana. Se trata de la segunda edición del Carnaval Mayor Rural, encuentro que se realizará este viernes 5 de septiembre en el Parque Municipal El Trapiche.

El encuentro comenzará a las 10:00 horas y espera convocar a cerca de dos mil personas provenientes de distintas comunas de la Región Metropolitana.

La actividad es organizada por Sernatur Región Metropolitana, el Programa Vacaciones Tercera Edad y la Municipalidad de Peñaflor, y se desarrollará durante el inicio del mes del Turismo y en la antesala de las celebraciones de Fiestas Patrias.

La propuesta busca generar un espacio para disfrutar, compartir y celebrar en comunidad, con una programación que tendrá como eje la música y las tradiciones nacionales.

El escenario estará marcado principalmente por presentaciones de grupos folclóricos y artistas nacionales, en una jornada pensada para desarrollarse al aire libre.

Música folclórica y presentaciones durante todo el día

La programación contempla actividades musicales desde las primeras horas del encuentro y se extenderá hasta la tarde.

El primer espectáculo estará a cargo del Grupo Folclórico Tinkus, que se presentará entre las 11:00 y las 11:15 horas. Posteriormente, entre las 11:30 y las 12:00 horas, será el turno del Grupo Folclórico Alma, Tierra y Tradiciones.

La agenda continuará al mediodía con la presentación del cantante Jorge Arancibia, programada entre las 12:30 y las 13:00 horas.

Durante la tarde también habrá distintas agrupaciones folclóricas. Entre las 14:30 y las 15:00 horas se presentará el Conjunto Folclórico Tierras de Padre Hurtado, mientras que entre las 15:30 y las 16:00 horas actuará el Grupo Folclórico Bafoda.

La programación seguirá entre las 16:30 y las 17:00 horas con el Grupo Folclórico Municipal Puel Mapu Curacaví.

El cierre musical estará a cargo del Grupo Musical Travesía Indómita, que tendrá una presentación programada entre las 17:30 y las 19:00 horas.

Programación del Carnaval Mayor Rural

Horario Artista o agrupación 11:00 – 11:15 Grupo Folclórico Tinkus 11:30 – 12:00 Grupo Folclórico Alma, Tierra y Tradiciones 12:30 – 13:00 Cantante Jorge Arancibia 14:30 – 15:00 Conjunto Folclórico Tierras de Padre Hurtado 15:30 – 16:00 Grupo Folclórico Bafoda 16:30 – 17:00 Grupo Folclórico Municipal Puel Mapu Curacaví 17:30 – 19:00 Grupo Musical Travesía Indómita

Emprendedores y servicios públicos también serán parte del panorama

Además de la programación artística, el Carnaval Mayor Rural contará con stands informativos y de emprendedores provenientes de distintos puntos de la Región Metropolitana y de otras regiones del país.

Estos espacios permitirán a los emprendedores mostrar sus productos y servicios a quienes asistan a la jornada.

También habrá stands de servicios públicos, ampliando la oferta disponible para los visitantes durante el encuentro.

La actividad contempla, además, distintos espacios destinados a compartir y disfrutar al aire libre, por lo que el panorama combinará las presentaciones musicales con otras instancias de encuentro durante la jornada.

Un panorama en la antesala de Fiestas Patrias

El Carnaval Mayor Rural se realizará en los primeros días de septiembre, coincidiendo con el inicio del mes del Turismo y a pocos días de las celebraciones de Fiestas Patrias.

En ese contexto, la programación incorpora una marcada presencia de música folclórica y actividades vinculadas a las tradiciones nacionales, configurando un panorama para personas mayores que podrán participar junto a familiares y otros asistentes.

La jornada se desarrollará en el Parque Municipal El Trapiche de Peñaflor y la convocatoria contempla a personas provenientes de diferentes comunas de la Región Metropolitana.

La invitación de los organizadores es a participar de este segundo encuentro y disfrutar de una jornada en comunidad, con música en vivo, actividades al aire libre, emprendimientos y espacios informativos.