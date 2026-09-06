Fiestas Patrias 2026: los principales panoramas dieciocheros de norte a sur de Chile

Septiembre se acerca y distintas comunas del país ya preparan sus celebraciones para conmemorar las Fiestas Patrias 2026. Fondas, ramadas, cocinerías, música en vivo, folclor, artesanía y juegos tradicionales serán parte de la oferta que recorrerá Chile durante el “18”.

A continuación, repasamos algunos de los principales panoramas confirmados y otros que aún esperan definir fechas, precios y detalles de programación.

Parque El Pretil se prepara para recibir a Copiapó

Como es habitual, Copiapó se prepara para celebrar las Fiestas Patrias en el Parque El Pretil. La municipalidad anunció la instalación de 200 puestos de bazar y artesanía, 77 cocinerías menores, seis cocinerías mayores y tres ramadas bailables, entre ellas el tradicional Casino Corralero.

Lugar: Parque El Pretil, Av. Copayapu con calle Luis Flores

Fecha: Por confirmar

Precio: Por confirmar

Más información: @municipalidadcopiapo

La Pampilla de Coquimbo regresa con un sentido solidario

Una de las celebraciones más multitudinarias del país, cuya realización estuvo en duda, finalmente regresará durante las Fiestas Patrias 2026.

Con un enfoque solidario tras las lamentables inundaciones que afectaron a la Región de Coquimbo, la Fiesta de la Pampilla confirmó su realización en el tradicional recinto ubicado en Av. Roqueríos.

Lugar: Cancha Pampilla, Av. Roqueríos

Fecha: Por confirmar

Precio: Por confirmar (Usualmente tiene una entrada de $2.000).

Más información: @municipalidaddecoquimbo

Los Andes celebra al ritmo del Guatón Loyola

¡Que no te vayan a pegar un puñete! En Los Andes, la tradicional Gran Fiesta del Guatón Loyola será uno de los principales panoramas de las celebraciones dieciocheras, entre el 16 y el 20 de septiembre.

La actividad se desarrollará en el Parque Urbano de Los Andes y reunirá ramadas, fondas y food trucks, junto con música, juegos, artesanía y distintas expresiones del folclor chileno.

Lugar: Parque Urbano de Los Andes, Sor Teresa 911

Fecha: 16 al 20 de septiembre

Precio: Entrada liberada

Más información: @munilosandes

Linares apuesta por la gastronomía y las tradiciones maulinas

La Plaza de Armas de Linares será escenario de la Fiesta de la Chilenidad 2026, que se extenderá entre el 17 y el 20 de septiembre.

El evento contempla música, tradiciones y actividades para disfrutar en familia, además de una propuesta que pondrá en valor la cocina maulina, las presentaciones folclóricas en vivo, la artesanía local y los tradicionales juegos criollos.

Lugar: Plaza de Armas de Linares

Fecha: 17 al 20 de septiembre

Precio: Entrada liberada

Más información: @linaresmunicipalidad

Quillón prepara cuatro jornadas de celebración dieciochera

Entre el 17 y el 20 de septiembre, Quillón instalará su tradicional Parque Ramadero, espacio que concentrará buena parte de las actividades de Fiestas Patrias de la comuna.

El recinto contará con ramadas, cocinerías, música, artesanía, juegos típicos e infantiles, feria y otras actividades para celebrar durante septiembre.

La comuna del Ñuble también tendrá una agenda especialmente activa este mes, ya que será sede del Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje 2026.

Lugar: Espacio San Francisco, Av. O’Higgins 1653

Fecha: 17 al 20 de septiembre

Precio: Entrada liberada

Más información: @municipalidaddequillon

Concepción adelanta su celebración en el Estadio Ester Roa

Concepción contará nuevamente con una de las celebraciones más masivas de la zona. Este 2026, las actividades comenzarán el miércoles 16 de septiembre en el Estadio Ester Roa, recinto que albergará la festividad por segundo año consecutivo.

El espacio dispondrá de 3.000 metros cuadrados destinados a cocinerías, donde los asistentes podrán encontrar comidas típicas y disfrutar del ambiente dieciochero en pleno corazón de la ciudad.

Lugar: Estadio Ester Roa

Fecha: 16 al 20 de septiembre

Precio: Entrada liberada

Más información: @muni_conce

Temuco rescata las tradiciones de La Araucanía

En Temuco, la celebración del “18” se extenderá durante cinco jornadas con la Semana de las Tradiciones Chilenas 2026, programada entre el 16 y el 20 de septiembre en el Parque SOFO.

La actividad reunirá gastronomía típica, artesanía, folclor, cultura y emprendimientos, además de distintos panoramas dirigidos a toda la familia. Una alternativa para celebrar septiembre y acercarse a las tradiciones propias de La Araucanía.

Lugar: Parque SOFO, Rudecindo Ortega 0478

Fecha: 16 al 20 de septiembre

Precio: Por confirmar (suele cobrar entrada)

Más información: @sofoparque

Frutillar prepara tres días de música, folclor y gastronomía

La Fiesta de la Chilenidad será uno de los principales panoramas de Fiestas Patrias en Frutillar, con tres jornadas dedicadas a la música, el folclor, la gastronomía y las tradiciones.

La medialuna de la comuna recibirá música en vivo, baile, comidas típicas, cervezas y distintas alternativas de entretención. La programación también contempla la participación de artistas que animarán esta celebración sureña.

Lugar: Medialuna de Frutillar

Fecha: 18, 19 y 20 de septiembre

Precio: $4.000 hasta las 15:00 horas y $5.000 desde las 15:00 horas

Más información: @4elementospro

Bonus: Ayquina se prepara para una de las grandes fiestas religiosas del norte

Aunque no corresponde propiamente a una celebración de Fiestas Patrias, la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe de Ayquina es uno de los eventos tradicionales que marcarán septiembre en el norte del país.

Entre el 7 y el 8 de septiembre, el poblado de Ayquina, ubicado a 73 kilómetros de Calama, recibirá a más de 70 mil peregrinos que llegarán para homenajear a la Virgen.

La festividad es considerada una de las celebraciones religiosas más importantes del norte de Chile y se caracteriza por un carnaval de gran magnitud, comparable en convocatoria con La Tirana, pese a ser menos conocida a nivel nacional.