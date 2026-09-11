La Fonda Móvil recorre Santiago con música, folclor y juegos tradicionales hasta el 14 de septiembre

A pocos días de Fiestas Patrias, Santiago lleva las celebraciones a distintos barrios de la comuna con la Fonda Móvil 2026, una propuesta itinerante que combina música en vivo, folclor y juegos tradicionales chilenos. La programación comenzó el 3 de septiembre y continuará hasta el lunes 14, con presentaciones gratuitas en plazas, parques, ferias y paseos peatonales.

La iniciativa de la Municipalidad de Santiago busca acercar las tradiciones asociadas al Mes de la Patria a vecinos, familias y visitantes, especialmente en espacios públicos alejados de los principales centros de celebración. Para ello se utiliza un escenario montado sobre un camión que se desplaza por distintos puntos de la comuna y permite realizar presentaciones de música y folclor chileno.

Junto con los espectáculos en vivo, en cada parada se instala un espacio recreativo con juegos tradicionales, con la idea de transformar temporalmente plazas y calles en puntos de encuentro para la comunidad y contribuir a la difusión del patrimonio cultural inmaterial asociado a las celebraciones de septiembre.

Desde su puesta en marcha, la Fonda Móvil ha recorrido sectores como Plaza de Armas, Paseo Bulnes, Plaza Yungay, Plaza Brasil, Plaza Yarur, Plaza Panamá, Plaza Santa Ana y distintos puntos del centro de Santiago. El programa continuará durante el fin de semana y finalizará el lunes 14 de septiembre.

Próximas fechas de la Fonda Móvil

Sábado 12 de septiembre

12:00 horas: Plaza Bogotá, en Sargento Aldea con Lira.

15:00 horas: barrio Franklin, en Víctor Manuel, entre Placer y Bío-Bío.

17:00 horas: Plaza Hermanos Matte.

Domingo 13 de septiembre

13:00 horas: Parque San Borja.

15:00 horas: Plaza de Armas.

18:00 horas: Parque Almagro con San Diego.

Lunes 14 de septiembre

13:00 horas: Mercado Central, con un esquinazo en Puente con Ismael Valdés Vergara.

15:00 horas: barrio Meiggs, en San Alfonso con Salvador Sanfuentes.

18:00 horas: Plaza Manuel Rodríguez, en Grajales con Abdón Cifuentes.

Más panoramas de Fiestas Patrias en Santiago

La programación municipal para septiembre incluye también actividades ligadas al patrimonio de la ciudad. El martes 15 de septiembre, a las 18:30 horas, el Museo de Santiago Casa Colorada realizará la charla “La Casa Colorada y el 18 de septiembre”, que abordará la relación entre patrimonio, ciudad y el nacimiento de la República de Chile.

Además, durante septiembre, el Palacio Cousiño ofrecerá ingreso gratuito a quienes visiten el recinto con vestimenta típica de Fiestas Patrias, sumando una alternativa cultural a los panoramas dieciocheros de la capital.