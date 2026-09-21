Día Mundial del Turismo: trekking, aves rapaces y actividades al aire libre en Santiago

El Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, tendrá una programación especial en distintos parques de la Región Metropolitana. La Asociación Parque Cordillera preparó actividades para los días 25, 26 y 27 de septiembre, con alternativas que combinan senderismo, educación ambiental y observación de la naturaleza.

Parque La Plaza Sur tendrá la jornada central

La principal actividad se realizará el sábado 26 de septiembre en Parque La Plaza Sur, ubicado en la comuna de Las Condes.

Durante la jornada se desarrollará una excursión guiada hasta el mirador Morro Las Papas, además de distintas actividades complementarias para quienes quieran participar de la celebración.

El trekking guiado tendrá un valor rebajado de $1.500 por persona.

La programación también contempla la premiación y exhibición de las fotografías participantes del Concurso Fotográfico de Parque Cordillera. A esto se sumará una plantación de especies nativas a cargo de Fundación Reforestemos y la presencia de stands de entidades vinculadas al turismo y al ámbito ambiental metropolitano, entre ellas Turismo Las Condes, Turismo Peñalolén, Turismo Lo Barnechea, Cuerpo Socorro Andino y CONAF.

¿Cuánto cuesta ingresar a Parque La Plaza Sur?

Quienes no participen del trekking guiado, pero quieran asistir a las actividades complementarias o recorrer los senderos de manera no guiada, deberán pagar la entrada regular al parque.

Los valores informados son:

Adultos: $3.450.

$3.450. Niños y adultos mayores: $2.300.

También existe la posibilidad de acceder a descuentos con tarjetas de vecinos de distintas comunas.

La entrada se puede adquirir en línea a través de la plataforma habilitada para el parque.

Excursión nocturna en Aguas de Ramón

Las actividades por el Día Mundial del Turismo comenzarán el viernes 25 de septiembre en el Parque Aguas de Ramón, en la comuna de La Reina.

Ese día se realizará una excursión nocturna por el sendero Los Peumos, en la que los participantes recorrerán las laderas del parque durante la noche, acompañados por la luz de la luna llena y por monitores ambientales de la Asociación Parque Cordillera.

El recinto es, de acuerdo con la información entregada por la organización, el área natural más visitada de la Asociación Parque Cordillera.

Domingo de observación de aves rapaces

La programación continuará el domingo 27 de septiembre con un guiado dedicado a las aves rapaces presentes en el ecosistema cordillerano.

La actividad estará enfocada en la observación y reconocimiento de estas especies, como parte de las iniciativas de educación ambiental contempladas para la celebración.

Durante las excursiones de senderismo, los monitores ambientales de la Asociación Parque Cordillera entregarán información sobre la flora, fauna y funga que pueda observarse durante los recorridos.

Además, se abordarán conocimientos básicos sobre técnicas de marcha en montaña y los principios de “no deje rastro”, orientados a promover una visita responsable y respetuosa con el entorno natural.

Fechas y actividades del Día Mundial del Turismo

La programación contempla tres actividades principales durante el fin de semana:

Viernes 25 de septiembre: excursión guiada nocturna por el sendero Los Peumos, en Parque Aguas de Ramón.

Sábado 26 de septiembre: excursión guiada al mirador Morro Las Papas, en Parque La Plaza Sur, junto con las actividades complementarias de la jornada central.

Domingo 27 de septiembre: guiado de observación de aves rapaces en Parque Aguas de Ramón.

Las personas interesadas en participar deben realizar su inscripción previamente en los enlaces habilitados para cada actividad.

La organización también informó que las consultas pueden realizarse a través de la cuenta de Instagram de Parque Cordillera.