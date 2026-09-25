El envejecimiento de la población también está cambiando la forma de abordar la adultez mayor. Mantenerse activo, participar, aprender y desarrollar nuevos intereses son algunos de los aspectos que forman parte de esta etapa, más allá de la edad.

Con esa mirada llegará por primera vez a Chile Senior Fest 2026, encuentro que tendrá lugar este viernes 25 y sábado 26 de septiembre en Espacio Riesco. La actividad se realiza luego de ocho años y 16 ediciones en México y contempla una programación que combina cultura, entretención, bienestar y participación.

Dos jornadas para abordar la adultez mayor desde distintas perspectivas

La primera edición chilena del encuentro espera convocar a más de 5.000 personas y propone actividades relacionadas con distintas dimensiones de la vida durante la adultez mayor.

La programación incluirá shows en vivo, charlas y espacios vinculados con bienestar, sexualidad en la madurez, risoterapia, baile, cultura y emprendimiento.

Entre las figuras que participarán se encuentran Gloria Benavides, José Alfredo Fuentes, Horacio Saavedra, Iván Arenas, Tania Zeng, el Dr. Ricardo Soto, Japi Jane y Antonella Orsini.

La propuesta busca ampliar la conversación en torno al envejecimiento y poner en el centro aspectos relacionados con la calidad de vida, los intereses y la participación de las personas mayores.

La audición como parte del bienestar

Uno de los temas que tendrá un espacio específico durante el encuentro será el cuidado de la audición.

Luciano García, fonoaudiólogo y especialista en formación de GAES Chile, participará como speaker con la charla “¿Qué puede dañar nuestra audición? Enfocado en los efectos del envejecimiento”, donde abordará los cambios que puede experimentar la capacidad auditiva con el paso de los años.

“La audición cumple un papel que va mucho más allá de percibir sonidos. Mantener una buena comunicación nos permite participar de conversaciones, actividades familiares y sociales, seguir desarrollando nuestros intereses y mantenernos conectados con nuestro entorno. Por eso, cuidar la audición también es parte de cuidar nuestra calidad de vida”, explica García.

El especialista también apunta a la importancia de no postergar una eventual evaluación cuando aparecen dificultades para escuchar.

“No hay que esperar a que una dificultad auditiva comience a limitar nuestras actividades cotidianas para ocuparnos de ella. A veces, dar el primer paso es mucho más sencillo de lo que pensamos. De hecho, las personas pueden tardar hasta siete años en revisar su audición desde que comienzan a notar dificultades para escuchar”, señala.

Chequeos auditivos gratuitos durante el encuentro

Como parte de su participación, durante las dos jornadas se realizarán chequeos auditivos gratuitos para los asistentes.

“La invitación es justamente a dejar de postergar la audición y aprovechar estas instancias para conocer cómo estamos escuchando. Una evaluación puede ser un punto de partida para tomar decisiones oportunas sobre nuestro bienestar”, concluye el experto.

Senior Fest 2026 plantea así una programación que no se limita a una sola dimensión de la adultez mayor. Las actividades abordan desde la cultura y la entretención hasta el bienestar, la actividad física, el aprendizaje y el emprendimiento.

La llegada del encuentro a Chile busca abrir espacios para conversar sobre los cambios asociados al envejecimiento y sobre las distintas formas en que las personas pueden mantenerse activas, conectadas y participativas durante esta etapa de la vida.