“Smithsonian Entre Estrellas”: experiencia inmersiva sobre el cosmos llega a Santiago en octubre

El nacimiento y la muerte de las estrellas, las galaxias lejanas y los agujeros negros serán parte de “Smithsonian Entre Estrellas: Una Experiencia Inmersiva por el Cosmos”, que abrirá sus puertas el 15 de octubre en Cenco Costanera, Santiago. La propuesta combina datos astronómicos reales y recursos interactivos para acercar al público a distintos fenómenos del universo.

La lista de espera para acceder a la compra anticipada de entradas ya está disponible en la plataforma Fever.

Desarrollada en colaboración con el Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO), centro de investigación fundado en 1890, la experiencia transforma décadas de conocimiento astronómico en un recorrido inmersivo. A través de estímulos visuales, sonoros y táctiles, los visitantes podrán explorar representaciones del espacio y conocer los procesos que dan forma al cosmos.

La propuesta incorpora observaciones del Telescopio Espacial Hubble, el Telescopio Espacial James Webb y el Observatorio de Rayos X Chandra. Estos instrumentos sirven como punto de partida para abordar el ciclo de vida de las estrellas, las características de los exoplanetas y la escala de las galaxias y los agujeros negros.

“Smithsonian Entre Estrellas es el resultado de años de colaboración y trabajo conjunto dentro del Smithsonian”, señaló Denise Elliott, presidenta interina de Smithsonian Enterprises. “Al trabajar estrechamente con SAO y Fever, estamos llevando la ciencia y las historias del Smithsonian a un formato inmersivo que nos permite llegar a nuevas audiencias, al mismo tiempo que apoyamos nuestra misión”.

Por su parte, Randall Smith, director asociado de Ciencia del Center for Astrophysics de SAO, destacó el potencial de este formato para la divulgación científica. “Este proyecto demuestra cómo las experiencias inmersivas pueden hacer que conceptos científicos complejos sean más tangibles y atractivos”, comentó.

Además, agregó que “es emocionante ver cómo la data astronómica se transforma en una experiencia que despierta la curiosidad y motiva la exploración”.

Un recorrido desde la Tierra al espacio profundo

El viaje comienza en una recreación del Observatorio Whipple del SAO, donde Astro, un guía cósmico, recibe a los asistentes. Desde ese punto, el recorrido se adentra en el espacio profundo mediante los descubrimientos y las observaciones de Hubble, James Webb y Chandra.

La experiencia contempla un trayecto en 3D por miles de galaxias, un paso por la Vía Láctea y una aproximación al Sol para conocer su energía. También incluye la exploración de exoplanetas extremos, la observación de una estrella en sus últimos momentos y un acercamiento al borde de un agujero negro supermasivo.

Estas representaciones buscan ofrecer una perspectiva sobre las dimensiones del universo y el lugar que ocupa la humanidad en él, mediante una propuesta que combina exploración e interacción.

Divulgación científica y reconocimiento internacional

Desde el Big Bang hasta la Vía Láctea y el sistema solar, Smithsonian Entre Estrellas aborda distintos momentos y escalas de la historia del cosmos. Su propuesta también pone el foco en los siglos de curiosidad e innovación que han permitido ampliar el conocimiento del universo.

La experiencia fue seleccionada oficialmente en competencia para Venice Immersive, sección dedicada a la realidad extendida (XR) de la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. La selección reúne proyectos internacionales que exploran nuevas posibilidades para la narrativa inmersiva.

Su llegada a Santiago amplía el portafolio de experiencias culturales de Fever, compañía que participa en el desarrollo de la iniciativa junto al Smithsonian. La propuesta utiliza la tecnología como herramienta para acercar la investigación astronómica a nuevas audiencias y promover el interés por la ciencia.

Información para planificar la visita