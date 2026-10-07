Santiago Training Fest reunirá corrida, yoga, Pilates y HIIT en una jornada deportiva

Una jornada dedicada al entrenamiento, el deporte y el bienestar se realizará el próximo 14 de noviembre en Santiago. Se trata de Santiago Training Fest, festival que reunirá distintas disciplinas y experiencias en el Parque Ciudad Empresarial, donde los asistentes podrán elegir entre diversas actividades durante el día.

La iniciativa espera convocar a cerca de 3.000 personas, quienes podrán recorrer libremente las experiencias disponibles y diseñar su propia jornada de acuerdo con las actividades que quieran realizar.

Una jornada con distintas disciplinas de entrenamiento

La programación contempla alternativas vinculadas a diferentes formas de actividad física. Entre ellas se encuentra la corrida Run Hyper 5K junto a adidas Runners, además de sesiones de Yoga, Pilates, BodyAttack y HIIT by Cami de la Peña.

La propuesta busca reunir distintas disciplinas en un mismo espacio, permitiendo que los asistentes participen de las actividades disponibles durante la jornada.

El festival también contará con un escenario destinado a exhibiciones y experiencias hybrid, sumando instancias relacionadas con el entrenamiento y otras vinculadas al aprendizaje y la inspiración.

Referentes del deporte chileno participarán en el festival

Además de las actividades deportivas, Santiago Training Fest contempla conversaciones con referentes del deporte chileno.

Entre las figuras mencionadas para estas instancias están Valentina Toro y Francisca Crovetto. También se anunció la presencia de los deportistas chilenos Felipe Agurto, José Cedano, Matías Altamirano, Isidora Jiménez y Hugo Catrileo, entre otros.

De esta manera, el evento combinará las actividades de entrenamiento con espacios destinados a compartir experiencias y conocer distintas perspectivas vinculadas al deporte.

Un encuentro en torno al deporte y la comunidad

Santiago Training Fest plantea reunir en un mismo espacio distintas disciplinas, comunidades y personas vinculadas al entrenamiento.

La propuesta busca que el deporte sea también una instancia de encuentro, combinando las actividades físicas con conversaciones, exhibiciones y experiencias durante una misma jornada.