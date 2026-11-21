Cuatro personas resultaron lesionadas durante la tarde de este sábado luego de que una avioneta perteneciente al Club Aéreo del Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) capotara al interior de un condominio en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.

El accidente ocurrió en el sector de Valle Casa Blanca Norte, luego de que la aeronave despegara poco antes de las 18:00 horas desde el aeródromo Eulogio Sánchez, más conocido como aeródromo de Tobalaba.

Se cayó una avioneta en Peñalolén https://t.co/YNwroHJHvx — Susan Salvaje (@griscafeclaro) November 21, 2026

El prefecto inspector Óscar Bacovich, jefe nacional de Gestión Estratégica de la PDI, explicó a la prensa que, según la versión del piloto, la aeronave presentó problemas de motor inmediatamente después del despegue, lo que obligó a realizar una maniobra de emergencia.

El piloto intentó aterrizar en una viña cercana, pero las condiciones del viento frustraron la maniobra, por lo que optó por descender en una calle del conjunto residencial que se encontraba sin peatones.

La PDI confirmó que entre los ocupantes había tres funcionarios activos de la institución —dos de ellos pilotos— y un familiar de uno de los policías. Todos fueron trasladados a centros asistenciales y se encuentran fuera de riesgo vital.

Uno de los afectados fue evacuado en un helicóptero de Carabineros hasta el hospital institucional. El accidente también provocó daños en un vehículo estacionado, sin que se registraran viviendas afectadas.

Bacovich aclaró que la avioneta pertenece a una organización privada financiada por sus socios y que “no pertenece a la flota oficial de la PDI”. Asimismo, descartó que se tratara de un vuelo de instrucción, aunque no confirmó su carácter recreativo.

En el grupo de familia comparten algunas imágenes recientes del accidente de avioneta, que cayó al interior de condominio Barrio Los Valles de @penalolen. https://t.co/HMa3eWAosU — Nicolás Pimentel (@NPimentelP) November 21, 2026

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) identificó la aeronave como una Cessna 172, matrícula CC-LRA, y dispuso el despliegue de un equipo investigador para esclarecer las causas del accidente.

Alcalde pide evaluar suspensión de vuelos

Tras el incidente, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, cuestionó las condiciones de seguridad del aeródromo de Tobalaba y anunció gestiones ante la DGAC para solicitar una revisión de sus operaciones y evaluar la suspensión de vuelos, ante los riesgos que supone su cercanía con sectores residenciales.