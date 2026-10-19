Halloween en el cerro San Cristóbal: Roof & Night prepara un recorrido nocturno de terror

El cerro San Cristóbal será escenario de una edición especial de Halloween de Roof & Night. El viernes 30 de octubre, la experiencia nocturna que se realiza habitualmente los viernes incorporará una ambientación de terror durante el recorrido en el Funicular de Santiago y las actividades en la cima.

La propuesta comenzará en el Castillo Pío Nono, donde los asistentes encontrarán personajes, niebla y efectos especiales. El misterio acompañará también el trayecto en el histórico funicular, con sorpresas inspiradas en las leyendas del cerro.

En el Salón Tudor, la programación continuará con una degustación de vinos y música en vivo, a las que se sumarán nuevas apariciones de los personajes de Halloween. El recorrido mantendrá uno de los elementos característicos de Roof & Night: la vista de Santiago iluminado desde la cima, con la cordillera como parte del paisaje.

“Queremos que esta edición especial sea una forma distinta de vivir Roof & Night. Por una noche, transformaremos la experiencia para llevar el misterio, el terror y la atmósfera de Halloween al cerro San Cristóbal, manteniendo también aquellos elementos que hacen especial esta experiencia nocturna”, señaló Ricardo Suárez, gerente general de Turistik.

Horarios, ubicación y venta de entradas

Roof & Night: Halloween Edition se realizará en el Funicular de Santiago, ubicado en Pío Nono 450, Recoleta. Habrá cuatro horarios disponibles: 20:00, 20:30, 21:00 y 21:30 horas.

La actividad es exclusiva para mayores de 18 años y cuenta con cupos limitados. Las entradas se venden únicamente a través de www.turistik.com.