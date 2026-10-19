Kitsch celebrará sus 25 años con una fiesta de Halloween y tributos musicales en el Club de la Unión

El Club de la Unión será el escenario de la celebración de los 25 años de Kitsch, que este sábado 31 de octubre realizará una edición especial de Halloween. Desde las 22:00 horas, los salones del edificio ubicado en Alameda 1091 reunirán música, disfraces y espectáculos bajo la consigna “La noche más oscura de la fiesta más brillante”.

La propuesta combinará nostalgia y cultura pop en un recinto cuya historia también aporta a la ambientación. Terminado en 1925 y construido en terrenos que pertenecieron a las monjas agustinas, el edificio será parte de una jornada que cambiará la habitual solemnidad de sus espacios por maquillaje, pelucas y personajes de terror.

Un escenario histórico entre relatos y disfraces

Entre las historias que circulan sobre el Club de la Unión, Pato Hado, creador y productor de Kitsch, destaca una relacionada con una escalera que conduce al subterráneo.

“Dicen que, al bajar por una escalera hacia el subterráneo, puedes sentir que alguien te toca el hombro. La advertencia es no mirar atrás. Esa noche yo preferiría quedarme donde está la música. Y si aparece un fantasma, ojalá venga con una buena coreografía, a mi no me ha pasado, pero igual da algo al acercarse a ese lugar”, comenta.

Ese relato se suma al ambiente que busca recrear la edición de Halloween, en la que los disfraces y las referencias musicales serán parte central del aniversario.

“Cumplir 25 años nos da ganas de jugar con todo lo que somos. En Kitsch conviven la canción que escuchabas en la radio, la diva que imitabas frente al espejo y ese tema que todavía te sabes completo. Llevar ese mundo al Club de la Unión en Halloween tiene algo de película: un palacio lleno de monstruos fabulosos cantando a coro”, señala Hado.

Tributos y clásicos de cuatro décadas

La programación contempla homenajes a David Bowie, George Michael y Amy Winehouse. Sus dobles interpretarán sus canciones y recrearán sus gestos sobre el escenario en una propuesta denominada “Noche de muertos en vivo”. También participarán las artistas del transformismo Petra Perez y Paulete Favres.

En el Gran Salón Central, DJ Juan Carlos estará a cargo de una selección musical que recorrerá las décadas de los 60, 70, 80 y 90. El repertorio incluirá clásicos AM y FM, rock latino, new wave, disco, tecno pop y eurodance, además de ritmos tropicales y axé.

La mezcla buscará conectar con distintas generaciones a través de canciones reconocibles y reacciones como el “no puedo creer que estén poniendo esto”, que forma parte del espíritu de la fiesta.

Un año de fiestas para el mejor disfraz

El público también tendrá un papel en la celebración: el mejor disfraz de la noche recibirá como premio un año de Kitsch gratis. La convocatoria invita a caracterizarse como monstruos, estrellas de cine o ídolos musicales, con espacio para el ingenio y el humor.

La organización informó que los cupos serán limitados, de acuerdo con la capacidad establecida por el recinto patrimonial, y recomendó adquirir las entradas con anticipación.

“Queremos una noche de miedo, pero el susto de quedarse sin entrada es perfectamente evitable. Preparen el disfraz y aseguren su lugar: los fantasmas pueden atravesar paredes; el resto tenemos que entrar por la puerta”, invita Hado.

Halloween Pop Kitsch se realizará el sábado 31 de octubre, desde las 22:00 horas, en el Club de la Unión, ubicado en Alameda 1091, Santiago Centro. El evento contará con terraza para fumadores y estacionamiento privado. Las entradas están disponibles a través de Passline y se puede consultar más información en kitschoficial.cl.