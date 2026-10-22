Viña Maturana prepara sunset con estreno de nueva linea de vinos

El vino ya no se vive únicamente desde la cepa, el origen, la guarda, los aromas o la estructura. Al menos esa es la apuesta que ha ido desarrollando Viña Maturana en el Valle de Colchagua, donde los hermanos José Ignacio y Sebastián Maturana han buscado ampliar la experiencia en torno a una botella y acercarla también a la música, la gastronomía, el diseño y los encuentros al aire libre.

Esa mirada volverá a tomar forma el próximo sábado 7 de noviembre con una nueva edición de Maturana Sunset Festival, panorama que combina vinos, música en vivo, DJs, gastronomía y distintas experiencias entre los viñedos, aprovechando uno de los principales atractivos del valle: disfrutar del paisaje de Colchagua mientras cae la tarde.

La jornada será además el escenario elegido por la viña para presentar FLOW, una nueva línea de vinos que busca incorporar otra dimensión a la conversación vitivinícola: las emociones, situaciones y recuerdos que pueden acompañar una copa.

Del vino al estilo de vida

Detrás de Viña Maturana están los hermanos José Ignacio y Sebastián Maturana, quienes han desarrollado el proyecto desde áreas complementarias.

José Ignacio aporta la mirada enológica y técnica, vinculada con las variedades, los procesos productivos, la experimentación y la evolución de los vinos. Sebastián, en tanto, ha concentrado su trabajo en el desarrollo comercial, el marketing, la construcción de marca y la experiencia de quienes se acercan a la viña.

Esa combinación ha llevado al proyecto a mirar más allá de los códigos tradicionales de la industria y preguntarse no solo qué vino prefiere una persona, sino también qué música escucha, qué restaurantes visita, cómo viaja o qué relación mantiene con ámbitos como el arte, la moda y el diseño.

“Muchas veces la industria mira al consumidor únicamente desde el vino. Nosotros tratamos de entender qué otras cosas le gustan, qué escucha, dónde va, qué experiencias busca y con qué marcas conecta. Cuando empiezas a mirar a la persona completa aparecen oportunidades que probablemente no encontrarías observando solamente tu propia categoría”, explica Sebastián Maturana.

De esa observación nació FLOW, una propuesta que busca mantener los atributos técnicos propios de un vino, pero vinculándolos con momentos, sensaciones y experiencias cotidianas.

Un atardecer entre vinos, gastronomía y música

La misma filosofía está detrás de Maturana Sunset Festival, encuentro que la viña realiza dos veces al año y que se ha convertido en una instancia para conocer Colchagua desde una perspectiva distinta a la tradicional visita de degustación o recorrido por bodegas.

La edición del sábado 7 de noviembre contempla distintos espacios y escenarios, música en vivo, DJs, gastronomía, vinos y participación de marcas invitadas. La idea es que el público pueda llegar durante la tarde, recorrer el lugar, probar distintas propuestas y acompañar la caída del sol entre los viñedos antes de continuar con la programación nocturna.

Más que una degustación convencional, el festival busca presentar el vino como parte de un panorama completo: una copa junto a la música, la comida, el paisaje y la conversación.

De acuerdo con cifras entregadas por la propia viña, las versiones anteriores han reunido a más de 8.500 asistentes, mientras que la edición realizada en marzo de 2026 agotó sus entradas.

Para quienes buscan una escapada desde Santiago o un panorama diferente de fin de semana, el encuentro suma además el atractivo de realizarse en el Valle de Colchagua, uno de los territorios vitivinícolas más reconocidos del país, especialmente agradable durante los meses de primavera.

FLOW debuta en el Sunset

El festival será también el punto de partida oficial de FLOW, integrando el lanzamiento de la nueva línea dentro de la experiencia del encuentro.

“FLOW y Sunset son expresiones distintas de una misma mirada. Una ocurre dentro de la botella y la otra alrededor de ella, pero ambas parten de entender cómo están cambiando las personas y buscar nuevas maneras de conectar con ellas”, señala Maturana.

Con ambas iniciativas, Viña Maturana busca complementar aquello que históricamente ha definido la cultura vitivinícola —el origen, la cepa, el territorio y el trabajo enológico— con los contextos en que finalmente se disfruta una botella: una comida, una canción, un viaje, un paisaje o un recuerdo compartido.

Cuándo y dónde

Maturana Sunset Festival se realizará el sábado 7 de noviembre de 2026, en Viña Maturana, en el Valle de Colchagua.

La jornada contará con vinos, gastronomía, música en vivo, DJs y distintas experiencias y marcas invitadas.

La programación, horarios y venta de entradas se informarán a través de la cuenta de Instagram @maturana_experience.