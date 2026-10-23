Día de la Música Chilena cerrará con concierto gratuito de Javiera Parra en Plaza Ñuñoa

Los éxitos “Te amo tanto”, “Humedad”, “Proverbios” y “Soy tu agua” serán parte del repertorio que Javiera Parra presentará este sábado 24 de octubre en Plaza Ñuñoa. El concierto comenzará a las 18:30 horas y marcará el cierre de las celebraciones del Día de la Música Chilena en la comuna, con un espectáculo gratuito y abierto a todo público.

La actividad es organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en colaboración con la Municipalidad de Ñuñoa, y se enmarca en una programación que durante octubre ha contemplado actividades en todas las regiones del país, con Cecilia Pantoja, “La incomparable”, como figura central.

Un homenaje a la música y al patrimonio nacional

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, destacó el alcance de las actividades realizadas durante el mes y el vínculo del concierto con la conmemoración del natalicio de Violeta Parra, fecha que da origen al Día de la Música Chilena, celebrado cada 4 de octubre.

“Durante todo el mes hemos relevado el rol de nuestros músicos nacionales a lo largo de todo Chile y ahora el broche de oro estará en manos de Javiera Parra, a través de quién honramos también a Violeta, por cuyo natalicio se conmemora cada 4 de octubre el Día de la Música Chilena”, dijo el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga.

Además, agregó que “la música es una expresión artística que no solo genera encuentro, espacios para compartir y vínculos sociales; también es una manifestación que conforma la cultura, patrimonio e identidad nacional. Por eso es importante reconocerla y escucharla no solo este mes, sino todo el año”.

Ñuñoa apuesta por una cultura abierta a la comunidad

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, relevó la importancia de acercar las expresiones artísticas a los vecinos y de promover el uso de los espacios públicos mediante actividades gratuitas.

“la cultura no puede ser un privilegio ni algo reservado para unos pocos, sino que tiene que ser parte de la vida cotidiana de nuestros vecinos. Por eso, uno de nuestros compromisos es recuperar y dar vida a los espacios públicos, generar oportunidades para que las familias se encuentren y acercar espectáculos de calidad, gratuitos y abiertos a toda la comunidad. Queremos que nuestros vecinos disfruten Ñuñoa, que hagan suyos sus barrios y sus plazas, y que encuentren en la cultura una oportunidad para compartir y hacer comunidad. Esa es la ciudad que queremos seguir construyendo entre todos”.

Mariel Mariel abrirá el espectáculo

La jornada tendrá como telonera a la cantante nacional Mariel Mariel, quien interpretará canciones de Cecilia Pantoja, “La Incomparable”. Ambas artistas compartieron y desarrollaron un estrecho trabajo musical durante los últimos años de carrera de la intérprete.

El concierto se realizará este sábado 24 de octubre, desde las 18:30 horas, en Plaza Ñuñoa. La entrada es gratuita y la invitación está abierta a las familias de la comuna y a todas las personas que quieran sumarse a la celebración de la música chilena.