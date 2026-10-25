Una celebración de Halloween con ambientación medieval llegará a Plaza Ñuñoa Norte durante tres días, con personajes fantásticos, concursos de disfraces y actividades para distintas edades. El panorama se realizará entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con entrada gratuita y una programación que busca combinar entretención, cultura y vida de barrio.

La Fiesta Halloween Medieval invita a vecinos y visitantes a participar con disfraces inspirados en caballeros, guerreros y criaturas fantásticas, en una propuesta que transforma este espacio de la comuna en un escenario temático. La iniciativa también contempla la participación de emprendedores y la posibilidad de recorrer la oferta gastronómica y comercial del sector.

Halloween medieval en Plaza Ñuñoa

La ambientación inspirada en distintas épocas históricas será uno de los principales atractivos de la celebración. Durante las tres jornadas se realizarán recreaciones históricas, concursos de disfraces y actividades de cosplay, además de propuestas dirigidas especialmente a los niños.

Los más pequeños también podrán participar en actividades preparadas para ellos y recibir dulces, mientras que jóvenes y adultos tendrán la posibilidad de sumarse a la celebración con sus propios disfraces.

La programación busca ofrecer una alternativa para celebrar Halloween en un espacio público, con elementos de historia y fantasía. A esto se suma la presencia de emprendedores y establecimientos comerciales y gastronómicos de Plaza Ñuñoa.

La apuesta por la vida de barrio y el comercio local

La actividad también apunta a convocar público al sector y promover el movimiento comercial durante el fin de semana. Desde la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa destacan el papel de este tipo de encuentros en la dinamización de los barrios y en la generación de espacios para compartir.

Hugo Córdova, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa y presidente de la Federación del Comercio Detallista y Turismo de la Región Metropolitana, señaló que “queremos que Plaza Ñuñoa siga consolidándose como un espacio de encuentro, donde las familias puedan disfrutar de experiencias distintas y donde nuestros emprendedores y comerciantes también sean protagonistas. Este tipo de iniciativas no solo contribuye a dinamizar la economía local, sino que fortalece la identidad de nuestros barrios y demuestra que el comercio, la cultura y la entretención pueden desarrollarse de manera conjunta. Invitamos a todos a venir disfrazados, disfrutar de esta fiesta y aprovechar la oportunidad de recorrer nuestra variada oferta gastronómica y comercial”.

Además de las actividades temáticas, quienes asistan podrán visitar los locales gastronómicos y comerciales del entorno, en una propuesta que vincula la celebración con la actividad económica y cultural de la comuna.

Con esta propuesta, Halloween se convierte en una oportunidad para reunir a familias y visitantes en torno a disfraces, recreaciones históricas y actividades recreativas, en un panorama que se extenderá durante el último fin de semana de octubre y el inicio de noviembre.