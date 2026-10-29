Mercado Colores de Yungay celebrará su primer aniversario con 12 mil visitantes esperados

A un año de su primera edición, Mercado Colores de Yungay se prepara para celebrar su quinto encuentro con una jornada que proyecta convocar a 12.000 personas. La actividad se realizará el sábado 31 de octubre y reunirá emprendimientos, gastronomía, música y expresiones culturales, con el objetivo de fortalecer la identidad del barrio y dinamizar su actividad económica y comunitaria.

Desde su primera edición, en 2025, Mercado Colores de Yungay ha convocado a más de 8.000 personas, más de 100 emprendimientos, 90 artistas y cultores y 15 organizaciones culturales del sector. Según antecedentes de la organización, las versiones anteriores también han registrado un incremento del 100% en las ventas diarias de los locales del barrio. Estas cifras reflejan el potencial de la iniciativa para conectar al comercio local, los emprendimientos y la comunidad en un mismo espacio.

Un recorrido ampliado por las calles del barrio

La quinta versión marcará un nuevo hito al extender su recorrido por distintos sectores de Yungay. La organización contempla el cierre al tránsito vehicular de las calles Compañía y Huérfanos, entre Sotomayor y Herrera, para habilitarlas como un paseo abierto a la comunidad.

La programación también incluirá actividades en calle Cueto, entre Portales y Huérfanos, donde se ubica el Teatro Novedades, con propuestas especialmente dirigidas al público familiar.

La jornada tendrá como ejes tres motivos de celebración: el primer aniversario de Mercado Colores, una temática inspirada en la primavera y las expresiones culturales vinculadas al Día de Muertos. A partir de estos elementos, el encuentro integrará colores, música, gastronomía, productos locales y actividades culturales, con énfasis en la diversidad y el patrimonio del Barrio Yungay.

Alianza entre instituciones para impulsar el desarrollo local

La iniciativa es impulsada por la Asociación Gremial Distrito Yungay y cuenta con la colaboración del Gobierno de Santiago, a través de la Corporación Regional de Desarrollo; el Consejo Regional Metropolitano (CORE); Corfo Metropolitano, mediante el programa Red Asociativa; la Municipalidad de Santiago y Panadería San Camilo.

La participación de estas instituciones busca fortalecer un espacio que vincula el desarrollo económico del territorio con la cultura, el patrimonio y la vida comunitaria.

La directora regional de Corfo Metropolitano, Camila Mönckeberg, destacó el aporte de este tipo de iniciativas al desarrollo de los barrios y sus emprendimientos.

“el desarrollo de un barrio también se construye desde su identidad, su cultura y las personas que le dan vida. Cuando apoyamos a los emprendimientos locales y generamos espacios para que se encuentren con nuevos públicos, contribuimos a dinamizar la economía del sector y a abrir oportunidades para quienes han apostado por desarrollar sus negocios aquí. Nos alegra que esta iniciativa siga creciendo y convocando a la comunidad en torno al valor de Yungay”.

Por su parte, Harley Torres, presidente de la Asociación Gremial Distrito Yungay, organización gestora del encuentro, relevó el crecimiento de la iniciativa durante su primer año.

“Mercado Colores nació como una forma de encontrarnos en torno a la identidad y la vida de barrio. Hoy, un año después de esa primera experiencia, queremos celebrar este camino creciendo, llevando la fiesta a más calles y convocando a más emprendimientos y visitantes. Queremos que las personas descubran y disfruten Yungay, y que esta instancia también represente nuevas oportunidades para quienes desarrollan sus actividades en el barrio”.

Una celebración abierta a la comunidad

Con entrada gratuita y abierta a toda la familia, Mercado Colores de Yungay busca consolidarse como un espacio de encuentro ciudadano que articula emprendimiento, cultura, gastronomía y patrimonio. Mediante la activación del espacio público y el impulso al comercio local, la iniciativa busca proyectar el valor de Yungay como uno de los barrios con mayor identidad cultural de Santiago.

Información de la actividad