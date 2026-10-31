Cementerio Metropolitano conmemorará Día de Todos los Santos con homenajes y recorridos culturales

El próximo 1 de noviembre, entre las 9:00 y las 12:00 horas, Cementerio Metropolitano realizará una jornada especial por el Día de Todos los Santos, con actividades orientadas a la memoria, la cultura y el encuentro familiar. Bajo el concepto “Celebramos la vida, antes de despedirla”, la iniciativa busca recordar a quienes fallecieron y, al mismo tiempo, invitar a las personas a valorar y expresar sus afectos hacia quienes forman parte de sus vidas.

Flores, memoria y tradiciones para recordar a los seres queridos

Uno de los principales hitos de la jornada será la entrega gratuita de más de 1.000 arreglos florales, a cargo de la Pérgola de las Flores. También se habilitará un altar inspirado en la tradición mexicana del Día de Muertos, donde los visitantes podrán incorporar fotografías de sus seres queridos fallecidos.

La programación incluirá, además, una exposición fotográfica dedicada a esta conmemoración, organizada en coordinación con la Embajada de México. La embajadora, Laura Moreno Rodriguez, participará en el acto inaugural.

Recorridos musicales y homenajes al patrimonio cultural chileno

La música y la historia tendrán un espacio central a través de la Ruta Musical de la Memoria, un recorrido por las sepulturas de destacadas figuras de la cultura nacional, entre ellas Guadalupe del Carmen y Roberto “Pachuco” Fonseca. La actividad contemplará relatos sobre sus trayectorias y homenajes musicales para mantener vivo el legado de estos artistas.

A esta experiencia se sumará un recorrido cultural en tren, que permitirá a los asistentes conocer las historias de distintos personajes que descansan en el cementerio.

La jornada también contará con lecturas de poesía y presentaciones de la Orquesta Infantojuvenil de Lo Espejo. Entre las actividades participativas estará “Sembrar una memoria”, iniciativa que invitará a recordar simbólicamente a un ser querido mediante una planta. Asimismo, se desarrollará una Ruta de Avistamiento de Aves para descubrir la biodiversidad presente en las áreas verdes del recinto.

La Biblioteca Municipal dispondrá de un espacio dedicado a la literatura y la memoria. Por su parte, profesionales del área de Salud entregarán orientación sobre el duelo y el acompañamiento emocional, con la posibilidad de realizar una charla abierta para los asistentes.

“Queremos que este 1 de noviembre sea una oportunidad no solo para recordar a quienes ya no están, sino también para celebrar la vida, compartir con nuestras familias y expresar nuestros afectos mientras podemos hacerlo. Cada una de estas actividades busca mantener vivos los recuerdos y fortalecer los vínculos entre generaciones”, señala [nombre y cargo del vocero], de Cementerio Metropolitano.

Nuevos servicios y orientación sobre el proceso de cremación

La conmemoración será también el escenario para presentar oficialmente los nuevos servicios de funeraria y crematorio de Cementerio Metropolitano, bajo el concepto “Todo lo que necesitas, en un solo lugar”. La propuesta busca acompañar a las familias durante las distintas etapas de la despedida y facilitar la coordinación de los servicios, para que puedan concentrarse en compartir con sus seres queridos.

En línea con este propósito, la programación incluirá una conversación sobre los mitos y creencias asociados a la cremación. Especialistas de Cementerio Metropolitano responderán preguntas frecuentes sobre el procedimiento, entre ellas si las cenizas pueden mezclarse y qué ocurre con los ataúdes, las joyas, las prótesis y los marcapasos. También explicarán los protocolos de trazabilidad involucrados en el proceso.

Una jornada que une la memoria con el bienestar familiar

El Día de Todos los Santos es una fecha en la que numerosas familias visitan los cementerios para recordar a quienes fallecieron y mantener vivas sus tradiciones. En ese contexto, la iniciativa de Cementerio Metropolitano busca generar un espacio para compartir experiencias, reconocer el valor de la memoria y abordar las distintas formas de vivir una despedida.

Durante la jornada, el recinto contará además con un stand de salud donde se realizarán exámenes preventivos, ampliando las actividades hacia el cuidado y el bienestar de los visitantes.

A través de esta programación, Cementerio Metropolitano propone una conmemoración que combina patrimonio, cultura y acompañamiento, con el propósito de fortalecer los vínculos familiares y ofrecer nuevas maneras de honrar a quienes ya no están.