Feria del Sánguche regresa en noviembre con una edición dedicada a sus mejores acompañamientos

Un buen sánguche no depende únicamente del pan o de la proteína que lleva en su interior. La palta que acompaña un churrasco, el queso que complementa una hamburguesa o la combinación de tomate y mayonesa en un completo también pueden marcar la diferencia entre una preparación común y una memorable.

Con esa premisa, Feria del Sánguche regresa los días 13, 14 y 15 de noviembre al Parque Padre Hurtado con una nueva edición dedicada a “Los socios del sánguche”, un concepto que busca poner en valor aquellos ingredientes y preparaciones que complementan cada receta y que, en ocasiones, quedan fuera del protagonismo.

La propuesta de este año se reflejará en la curatoría de las sangucherías participantes, que ofrecerán alternativas donde los quesos, vegetales, encurtidos, aderezos y salsas caseras tendrán un papel central. La idea es explorar distintas combinaciones, desde las más tradicionales hasta aquellas que incorporan nuevos sabores y propuestas.

La temática también estará presente en el escenario de la feria, con clases, demostraciones y preparaciones en vivo durante las tres jornadas. Las actividades permitirán conocer técnicas y recomendaciones para elaborar salsas, seleccionar el queso adecuado y aprovechar ingredientes que pueden transformar un sánguche.

Gastronomía, música y actividades para toda la familia

La programación de Feria del Sánguche contempla mucho más que una oferta gastronómica. Como en ediciones anteriores, el encuentro reunirá distintas actividades al aire libre para disfrutar con amigos y familia.

Entre sus principales atractivos habrá música en vivo, una zona para niños, barras de cerveza y coctelería, activaciones de marcas, un mercadito con distintas tiendas y una programación especial en el escenario.

La invitación es a recorrer las diferentes propuestas de la feria y descubrir nuevas formas de disfrutar uno de los formatos más reconocidos de la gastronomía nacional, con alternativas que van desde preparaciones clásicas hasta combinaciones que exploran otros ingredientes y sabores.

Además, el viernes 13 de noviembre el ingreso será gratuito para todo público hasta las 17:00 horas. Los niños y niñas de hasta cuatro años también podrán entrar gratis durante los tres días del evento.

Cómo asistir a Feria del Sánguche 2026

Las entradas para esta nueva edición ya están disponibles a través de Puntoticket.

El encuentro se realizará el 13, 14 y 15 de noviembre en el Parque Padre Hurtado, donde los asistentes podrán disfrutar de tres jornadas dedicadas a la cultura sanguchera, con propuestas gastronómicas, actividades y entretenimiento al aire libre.