El café se toma Vitacura: festival reunirá a destacadas cafeterías y expertos en noviembre

Durante dos jornadas, el café será el protagonista de una experiencia que combinará gastronomía, aprendizaje y entretenimiento. El sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, los Jardines de El Mercurio, en Vitacura, recibirán Viva el Café, el primer festival inmersivo al aire libre dedicado a explorar la cultura cafetera en sus distintas expresiones.

El encuentro reunirá a destacadas marcas, cafeterías de especialidad, baristas, chefs y representantes de la industria nacional, en una propuesta que busca acercar el mundo del café a todo tipo de público.

A diferencia de una feria tradicional, la iniciativa apuesta por la participación de los asistentes a través de talleres, degustaciones y experiencias prácticas. Quienes asistan podrán aprender sobre preparación de café, descubrir nuevos sabores y conocer algunas de las tendencias que están marcando el consumo de esta bebida en Chile.

La preventa de entradas ya se encuentra disponible e incluye un café de bienvenida, a elección entre las marcas participantes.

Un recorrido por cafeterías destacadas del país

Entre los principales atractivos de Viva el Café estará The Best Coffee Shops, una barra que reunirá a algunas de las mejores cafeterías de Chile y permitirá a los visitantes conocer distintas propuestas y expresiones del café de especialidad nacional.

A esta experiencia se sumará Eco Mapu Coffee, cafetería ubicada en Villarrica que fue reconocida este 2026 como la mejor cafetería de especialidad de Sudamérica. Su participación permitirá al público acercarse a una propuesta que se ha convertido en referente de la escena cafetera regional.

Talleres y degustaciones para explorar el café

La programación contempla una serie de actividades prácticas dirigidas tanto a quienes se están iniciando en el mundo del café como a quienes buscan profundizar sus conocimientos.

Entre las experiencias habrá talleres de métodos de filtrado, catación, prensa francesa y cafetera moka, además de sesiones de coctelería con café, que mostrarán nuevas posibilidades para incorporar este ingrediente en distintas preparaciones.

También será posible probar las bebidas elaboradas por el campeón nacional de barismo que representó a Chile en el World of Coffee de Panamá, además de conocer las técnicas utilizadas en competencias internacionales.

A esto se sumará la participación de marcas del mercado nacional y cafeterías de especialidad, que presentarán sus productos y novedades a los asistentes.

Baristas competirán en pruebas de técnica y creatividad

El escenario principal concentrará algunas de las actividades más esperadas del encuentro, con competencias que pondrán a prueba las habilidades, la precisión y la creatividad de los participantes.

Una de ellas será la Naveia Team Challenge, Batalla de Latte Art, instancia en la que distintos equipos deberán elaborar figuras y diseños sobre bebidas preparadas con espresso. La prueba combinará técnica, creatividad y trabajo colectivo.

También se desarrollará el Open de Filtrados, que en su segunda edición convocará a competidores para presentar sus mejores preparaciones de café filtrado, utilizando el método de extracción de su preferencia. En esta competencia, el conocimiento técnico y la sensibilidad sensorial serán fundamentales para destacar ante el jurado.

Ambas actividades se realizarán en el escenario principal y permitirán al público conocer de cerca las técnicas y destrezas que forman parte del mundo competitivo del café.

Chefs mostrarán nuevas posibilidades gastronómicas del café

La gastronomía también tendrá un espacio propio con Coffee Kitchen, una instancia en la que reconocidos chefs nacionales realizarán preparaciones en vivo para demostrar las posibilidades del café como ingrediente en la alta cocina.

A través de distintas técnicas y combinaciones, los asistentes podrán descubrir sabores y propuestas que amplían el uso tradicional de este producto más allá de las bebidas.

Música en vivo para cerrar el encuentro

La programación también incluirá música en vivo. El domingo 22 de noviembre, The Collection Band será la encargada de cerrar el festival con una presentación dedicada a grandes clásicos del rock internacional.

De esta manera, la jornada final combinará música, gastronomía y experiencias vinculadas a la cultura cafetera.

Fecha, horarios y entradas

Viva el Café se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, entre las 10:00 y las 19:00 horas, en los Jardines de El Mercurio, ubicados en Vitacura.

Las entradas en preventa tienen un valor de $8.000 más cargo por servicio e incluyen un café de bienvenida. Los tickets se encuentran disponibles en el sitio web www.vivaelcafé.cl.

La iniciativa busca ofrecer una nueva manera de acercarse al café, combinando educación, entretenimiento, gastronomía y experiencias sensoriales. Con ello, el festival pretende convertirse en un punto de encuentro para aficionados, especialistas y personas interesadas en descubrir los distintos procesos, conocimientos y propuestas que existen detrás de cada taza.