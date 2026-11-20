Con la llegada de diciembre, distintas actividades comienzan a marcar la temporada de Navidad en Chile. Una de ellas es la Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar, que este 2026 contempla recorridos por 17 comunas del país y encuentros especiales en tres localidades, con actividades gratuitas y la participación de personajes tradicionales de esta celebración.

Caravana Navideña recorrerá 17 comunas del país

Entre el 1 y el 22 de diciembre, los camiones navideños iluminados recorrerán distintas ciudades y comunas de Chile, en una actividad que contempla música, decoraciones alusivas a las fiestas y la presencia del Viejito Pascuero junto a sus ayudantes.

La edición de este año contempla 17 recorridos, su mayor cobertura territorial hasta la fecha, según la programación anunciada. La puesta en escena estará inspirada en elementos visuales y sonidos característicos de la Navidad, con una propuesta que busca recrear el ambiente de esta época.

Los desplazamientos comenzarán aproximadamente a las 20:30 horas y pasarán por distintas comunas a lo largo del país, desde el norte hasta la zona austral.

¿Cuándo y dónde pasará la Caravana Navideña?

El calendario contempla su inicio el 1 de diciembre en La Florida y continuará durante las siguientes semanas por localidades de la zona sur, centro y norte del país.

Durante la primera semana, el recorrido llegará a Puerto Montt el 3 de diciembre, Valdivia el 4, Temuco el 5, Concepción el 6 y Chillán el 7. Posteriormente, el 8 de diciembre, será el turno de Talca.

En la Región Metropolitana, la programación contempla visitas a Renca el 10 de diciembre, San Joaquín el 11, Las Condes el 12, Peñalolén el 13, Puente Alto el 17, Ñuñoa el 20, Maipú el 21 y Providencia el 22.

La ruta también considera una parada en Coquimbo el 15 de diciembre y Viña del Mar el 18, extendiendo la actividad a otras zonas del país antes de finalizar el calendario en Providencia.

Arica, Rapa Nui y Punta Arenas tendrán encuentros navideños

Además de los recorridos por las calles, este año se incorporarán tres Encuentros Navideños en Arica, Rapa Nui y Punta Arenas. A diferencia de la caravana tradicional, estas instancias no contemplan el desplazamiento de camiones, sino actividades organizadas en cada localidad, con música y espacios para compartir junto al Viejito Pascuero y sus ayudantes.

La programación comenzará en Punta Arenas el 5 de diciembre, continuará en Arica el 8 y llegará a Rapa Nui el 12 de diciembre. Todas las actividades anunciadas serán gratuitas.

La directora de Marketing de Coca-Cola Chile, Nathalie Schol, señaló que “hay algo especial en la Navidad que hace que la esperemos todo el año. Y cuando por fin llega, siempre queremos que dure un poquito más, que haya más oportunidades para reunirnos y compartir con quienes queremos. Por eso, este año vamos a llevar la celebración a más rincones de Chile, a través de nuestra Caravana y los Encuentros Navideños, para que más personas puedan disfrutar juntas de esta época”.