Viajes corporativos: cómo el turismo de negocios se ha ido reactivando luego de la pandemia

Hoy en día se está evidenciando cómo el turismo de negocios, reuniones, conferencias, exposiciones e incentivos están experimentando una fuerte reactivación en Chile. Este nuevo impulso está marcado por una vuelta a la normalidad y las ganas de disfrutar los destinos y los intercambios cara a cara.

Aunque se creyó que las dinámicas de trabajo remoto o híbrido podrían llegar a remplazar muchos viajes de negocios, lo cierto es que para las compañías y los ejecutivos siguen siendo relevantes. Actualmente, con la vuelta a la presencialidad los viajes laborales se han incrementado en el país y el mundo.

De hecho, un informe de SAP Concur reveló que el 80% de empresarios temía que la ausencia de viajes tuviera un impacto en su vida profesional y personal, preocupándoles especialmente la pérdida de contactos de negocios (45%) o menores ganancias (38%).

El mismo reporte señala perspectivas y predicciones para el 2023 y analiza cómo las empresas deben prepararse para las oportunidades emergentes, establece que los planes de viajes de negocios deben ser cada vez más rentables, flexibles, sostenibles y marcados por la tecnología.

Para esto, Assist Card, organización dedicada a brindar asistencia integral al viajero, presenta cinco consejos para gestionar y organizar viajes de negocios.

Planificar bien y con antelación: a la hora de planificar un viaje corporativo, es importante considerar los gastos de traslado desde y hacia al aeropuerto, pasajes de avión, hospedajes y viáticos, entre otros, para que no haya ningún inconveniente.

Asistencia al viaje corporativo: contar con un servicio de asistencia al viajero se ha convertido en una condición esencial a la hora de realizar este tipo de viajes, para algunos países es incluso un requisito de ingreso.

Contar con una agenda: es fundamental definir la agenda profesional de reuniones y visitas, esto permitirá estimar gastos y administrar el tiempo del viajero de modo más efectivo y acorde con las expectativas de la empresa.

Llevar un control de gastos: para toda empresa, llevar un control de los egresos es de suma importancia, y los gastos en viajes no son una excepción. Por ello, es importante validar cada uno de ellos y así saber cuáles pueden ser reembolsables o no. Así, se procura no sobrepasar el presupuesto estimado.

Adaptabilidad al cambio: se recomienda establecer estrategias para superar o prevenir los cambios de husos horarios al momento de salir del país. Otro punto importante para aquellos que necesitan utilizar dispositivos electrónicos, es llevar un adaptador de energía universal que funcione con cualquier enchufe.