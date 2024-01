Waqrapukara, la misteriosa y espectacular fortaleza inca en Perú a la que apenas llegan los turistas

Esto era excepcional. Quedamos atrapados en Perú durante la pandemia y esperamos pacientemente diez meses en el Valle Sagrado de Cuzco, y cuando las autoridades locales comenzaron a levantar las restricciones, acudimos a visitar el yacimiento arqueológico más icónico del país.

Fuimos unos afortunados de vivir una experiencia al alcance de muy pocos. Más de 4.000 turistas recorren Machu Picchu en un día normal. La visita puede resultar atropellada y poco placentera con tanta gente alrededor y la muchedumbre hace inevitable la comparación con Disneyland.

Explorar otros lugares

Un lugar remoto

Dado que apenas se mencionaba en la escuela, Román pensó que no había nada especial para ver. El turismo es un fenómeno reciente en la región. Los viajeros internacionales no comenzaron a llegar hasta la década pasada. Para su familia y su comunidad trepar por las montañas era su trabajo, no una práctica de recreo. Ninguno iba allí a relajarse o a aprender sobre los incas.