Qué es el turismo del sueño, la nueva tendencia de viajes de lujo que busca promover Suecia

En la era de la conectividad incesante, dormir se ha convertido en el lujo supremo y ha dado lugar a una nueva tendencia en los viajes: el turismo del sueño, en el que los viajeros privados de sueño eligen su hotel en función de las almohadas o reservan retiros para dormir alejados de todo, con actividades específicas para inducir el sueño.

Poco por hacer

Soy una urbanita de mente inquieta. Suelo despertarme varias veces por la noche y me levanto temprano sintiendo la necesidad de abordar la larga lista de cosas que me han mantenido despierta. Aquí, en la isla, en invierno, me queda poco por hacer, salvo caminar, leer y observar los ritmos del día de una forma que no puedo hacer cuando estoy en la ciudad.