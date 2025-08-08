Ovalle, Perla del Limarí: naturaleza e historia en el Norte Chico

Ovalle, capital de la provincia de Limarí en la Región de Coquimbo, emerge como un destino sorpresa en el Norte Chico. A orillas del río Limarí, esta ciudad se encuentra a unos 403 km al norte de Santiago y a menos de 90 km de La Serena. Rodeada por un valle fértil contrastante con los cerros áridos, es conocida como la “Perla del Limarí” por su dinamismo rural, clima templado y riqueza natural, cultural y gastronómica

Valle del Encanto

A solo 19 km al oeste de Ovalle, se encuentra el Valle del Encanto que aloja cultura de los pueblos Molle, diversidad animal y destacan las “piedras tacitas”, rocas con perforaciones utilizadas probablemente con fines ceremoniales o para procesar alimentos. Los grabados quedan mejor a plena luz del día, cuando se distinguen más nítidamente.

Diego Bugueño, guía turístico comenta que en el valle se “puede ver arte rupestre de la cultura diaguita y de la cultura molle. Entre ellos encontramos los petroglifos, las pictografías y las piedras tacitas, lo más antiguo de ahí del sector son las pinturas, que tienen alrededor de 5.500 años de antigüedad”.

Aquí se pueden observar además especies autóctonas como zorros culpeo, degús, aves como tencas, cururos y la culebra de cola corta.

Parque Nacional Bosque Fray Jorge

Ubicado en la cordillera de la Costa, a unos 90 km de Ovalle, el Parque Nacional Fray Jorge protege un bosque húmedo valdiviano único en el desierto de Atacama. Gracias a la humedad costera (camanchaca), alberga especies típicas del sur de Chile —como copihues, olivillos y helechos— junto con vegetación semiárida como cactus y guayacán. Es el único parque en Sudamérica certificado con cielo oscuro Starlight, ideal para astroturismo.

Viñedos del Valle del Limarí

Ovalle forma parte de la Ruta del Vino del Valle del Limarí, con viñas como Tabalí, conocidas por sus Chardonnay, Sauvignon Blanc y Cabernet en suelos costeros ideales. Muchos viñedos permiten visitas, degustaciones y maridajes con productos del valle: quesos de cabra, papayas y piscos gourmet

La ciudad complementa su oferta con turismo de naturaleza y bienestar. En la ribera del río Limarí, el balneario Los Peñones es ideal para familias, con paseos a caballo, picnics y navegación.

Ovalle es un destino integral que reúne historia, naturaleza, cultura y sabores en un entorno de clima templado. A menos de cinco horas de la capital, invita a un turismo consciente, cercano y auténtico en el corazón del Valle del Limarí.