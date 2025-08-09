El creciente número de países que establecen impuestos al turismo para combatir el cambio climático

Tus próximas vacaciones podrían ser un poco más caras de lo que esperas, y no solo por la inflación. En todo el mundo, un número creciente de destinos está implementando nuevas tarifas centradas en el clima para estancias en hoteles, boletos de ferry y entradas a parques nacionales y otras áreas protegidas.

Pero aunque pagar más por un viaje pueda resultar frustrante, estas nuevas tarifas podrían ayudar a garantizar que algunos de tus destinos favoritos sobrevivan en un mundo con subidas del nivel de los mares, calor récord y desastres naturales.

En agosto de 2023, incendios forestales arrasaron Lahaina, la ciudad más histórica de Hawái, en el corazón de Maui.

Provocados por la sequía y avivados por vientos huracanados, los incendios se cobraron la vida de 102 personas y destruyeron más de 2.000 edificios, convirtiéndolos en uno de los incendios forestales relacionados con el clima más mortales en la historia de Estados Unidos.

Este mayo, Hawái dio un paso sin precedentes al promulgar el primer impuesto turístico de EE.UU. explícitamente vinculado al cambio climático.

Conocido como la Green Fee (“tarifa verde”), la ley añade un 0,75% adicional a los impuestos de alojamiento ya existentes. Se espera que esta tarifa recaude US$100 millones anuales para la recuperación tras incendios forestales, la restauración de arrecifes y la adaptación al cambio climático a partir de 2026.

En un comunicado de prensa, el gobernador de Hawái, Josh Green, afirmó que la nueva ley aborda el creciente impacto que tiene la presencia de 10 millones de turistas en las islas y refleja una estrategia más amplia para responder a la creciente frecuencia de desastres naturales.

“Esto no es solo un recargo”, le dijo a la BBC Susan Fazekas, guía de senderismo con sede en Maui y propietaria de Awapuhi Adventures.

“Los visitantes vienen aquí por la belleza natural; las cascadas, los arrecifes y los senderos en la selva tropical. Pero esos mismos recursos están bajo presión.

“Pedirles que contribuyan al cuidado de estos lugares no es una carga; es una oportunidad de formar parte de su preservación. También es una forma de honrar el kuleana (responsabilidad compartida) que todos tenemos para proteger el futuro de Hawái”.