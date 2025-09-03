Fiestas Patrias y viajes interurbanos: crece la demanda por buses con butacas cama

Los viajes en bus interurbano se han consolidado como una alternativa atractiva frente a otros medios de transporte, gracias a la combinación de economía, comodidad y conectividad que ofrecen. Para quienes buscan trasladarse entre ciudades sin gastar de más, los pasajes en bus resultan generalmente más accesibles que un vuelo o que el costo de manejar un vehículo particular, considerando bencina, peajes y estacionamientos.

Con la llegada de Fiestas Patrias, una de las fechas de mayor movilidad en Chile, la comodidad se instala como prioridad en los viajes interurbanos. Según datos de Recorrido.cl, entre enero de 2024 y el primer semestre de 2025, entre el 45% y 48% de los pasajes vendidos corresponden a servicios Salón Cama, superando por primera vez a los tradicionales semicama.

En los últimos 10 años, la venta de pasajes en buses con butacas cama ha crecido en más de un 60%, consolidándose como una opción preferente para quienes buscan mayor confort. “El pasajero chileno está priorizando cada vez más su bienestar. Este crecimiento sostenido refleja una clara preferencia por el descanso y la privacidad, especialmente en tramos largos”, señala Simón Narli, cofundador de Recorrido.cl.

Esta nueva demanda también ha impactado en la oferta de las empresas de transporte. Hace una década, la plataforma operaba con cerca de 70 buses interurbanos. Hoy, esa cifra supera las 1.060 unidades, con un creciente número de máquinas equipadas con butacas tipo cama, especialmente en rutas de más de 600 kilómetros.

Se trata de buses que ofrecen asientos más amplios, totalmente reclinables y con disposición en filas individuales, lo que garantiza mayor privacidad y confort, diferenciándose claramente del servicio semicama.

A esto se suman mejoras tecnológicas como WiFi, puertos USB, pantallas individuales y aire acondicionado inteligente, que posicionan al bus como una alternativa real al auto particular, tanto en comodidad como en economía.

“Los operadores están invirtiendo en renovar sus flotas con buses más cómodos y equipados, incorporando cada vez más servicios Salón Cama”, agrega Narli.

Otra ventaja es la variedad de horarios disponibles y la posibilidad de llegar a destinos que muchas veces no cuentan con aeropuerto, lo que amplía la oferta de conexión entre ciudades y localidades.

Viajar en bus también es una alternativa más sustentable, ya que al compartir el trayecto con otros pasajeros se reduce la huella de carbono en comparación con trasladarse en vehículo propio. Y, en términos de seguridad, las empresas de transporte interurbano cuentan con conductores profesionales y protocolos estrictos, lo que entrega mayor tranquilidad al momento de recorrer largas distancias.