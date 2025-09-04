Hotel celebra su décimo aniversario con auspiciosas proyecciones para la próxima temporada

Ubicado en pleno barrio Lastarria, epicentro cultural, gastronómico y bohemio de la capital, Hotel Cumbres Lastarria se ha consolidado como un referente del turismo en Chile. Su arquitectura contemporánea y su propuesta boutique atraen a quienes buscan mucho más que un lugar donde hospedarse: una experiencia única donde se cruzan historia, arte, diseño y hospitalidad.

Desde 2015, el lugar se ha posicionado como el destino ideal tanto para turistas que desean vivir la cultura y la gastronomía de Santiago, como para el segmento corporativo que aloja a sus invitados nacionales y extranjeros. Situado junto a la plaza Mulato Gil, este hotel ofrece increíbles vistas al Parque Forestal, al Cerro San Cristóbal y al casco histórico, un punto de partida perfecto para quienes buscan descubrir la ciudad.

“Celebrar una década nos llena de orgullo. Superamos tiempos complejos gracias al gran trabajo y compromiso de nuestro equipo de colaboradores y a la fidelidad y el apoyo permanente de nuestros clientes y huéspedes. Hoy proyectamos una temporada aún más exitosa, impulsada por lo que más nos distingue: la “Experiencia Cumbres”, un servicio cercano, cálido y de clase mundial. Actualmente, tenemos una ocupación promedio del 75%, un 10% mayor que en 2024, y proyectamos un crecimiento similar para 2026″, afirma Gastón Fernández, gerente general de Hoteles Cumbres.

Con una superficie construida de casi 6.200 m2 y ocho pisos, el hotel ofrece espacios pensados para cada momento: 70 habitaciones de diseño contemporáneo, decoradas con obras de artistas chilenos que rescatan la herencia histórica de Santiago en un diálogo perfecto entre tradición y vanguardia; restaurante Punto Ocho, ubicado en el último piso del hotel con espectaculares vistas panorámicas; Lobby Bar, perfecto para disfrutar de coctelería y encuentros, salones de reuniones, piscina y fitness center, que complementan la experiencia de viajeros de placer y negocio.

Gracias a una serie de iniciativas sustentables y de mitigación de impacto ambiental y social, el hotel cuenta con certificación Leed. Además, todos los años es distinguido por los premios Traveller´s Choice de TripAdvisor, un ranking anual con los mejores hoteles basado en las opiniones de los millones de usuarios del mundo.

El lugar forma parte de la colección de Hoteles Cumbres, junto a Hotel Cumbres San Pedro de Atacama y DoubleTree by Hilton Santiago Kennedy, reafirmando su posición como referente de calidad y servicio y operación hotelera en Chile.