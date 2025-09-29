Chile destaca en los World Travel Awards 2025 con cinco premios al turismo

Chile volvió a brillar en los World Travel Awards 2025, considerados los “Oscar del turismo”, tras recibir cinco galardones que lo posicionan como uno de los destinos más atractivos y diversos de la región.

En la ceremonia realizada este sábado en Cancún, México, el país fue distinguido como:

Mejor Destino de Turismo Aventura

Mejor Destino Verde

Mejor Destino Romántico

Mejor Destino de Naturaleza

Mejor Destino de Cruceros

Estos reconocimientos consolidan más de una década de éxitos para Chile en esta premiación internacional, confirmando su liderazgo en segmentos turísticos que van desde la adrenalina y el romance hasta la sostenibilidad.

Aventura, romance y naturaleza

El país se ha transformado en un referente del turismo de aventura por la variedad de actividades al aire libre que ofrece: desde el montañismo en la Patagonia hasta el surf en sus extensas costas.

El desierto de Atacama, uno de los cielos más limpios del planeta, fue premiado como el destino romántico más destacado, ideal para quienes buscan experiencias únicas bajo un manto de estrellas.

Por primera vez, Chile recibió el galardón a Mejor Destino de Naturaleza, reconocimiento a su riqueza ecológica y a la promoción de un turismo sostenible que respeta la biodiversidad. Además, se sumó el premio a Mejor Destino de Cruceros, posicionando al país como puerta de entrada a rutas marítimas en Sudamérica.

Camino a la final mundial

Los World Travel Awards se celebran desde 1993 y distinguen a los destinos más destacados de la industria a nivel regional y global. Tras este triunfo sudamericano, Chile competirá en la gran final mundial que se realizará el próximo 6 de diciembre en Baréin.

Con este nuevo hito, el país reafirma su posición como un destino turístico de clase mundial, capaz de cautivar tanto a los amantes de la aventura como a quienes buscan romance, naturaleza y experiencias inolvidables.