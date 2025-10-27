La Romana y Bayahibe, los tesoros caribeños que combinan lujo y naturaleza

Probablemente hayas escuchado el nombre “La Romana” por el famoso tema de Bad Bunny, pero este rincón de República Dominicana tiene mucho más que ritmo urbano. Ubicada en la costa sureste del país, La Romana se ha convertido en uno de los destinos turísticos más sofisticados del Caribe, combinando lujo, naturaleza y cultura en un solo lugar.

Uno de los lugares más reconocidos de este destino es la Casa de Campo Resort & Villas, un exclusivo complejo con campos de golf de nivel internacional, marina privada y villas con vistas al mar turquesa. El resort también ofrece restaurantes gourmet, spas y actividades náuticas, consolidándose como un refugio perfecto para quienes buscan confort y experiencias de alto nivel.

Bayahibe, el lado más auténtico y natural

A solo unos kilómetros de distancia, Bayahibe conserva una esencia más local y relajada. Este pequeño pueblo pesquero es la puerta de entrada al Parque Nacional del Este y a la célebre Isla Saona, uno de los lugares más fotografiados del Caribe por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas.

Desde sus costas parten excursiones en catamarán, recorridos por manglares y actividades como snorkel, kayak o buceo, ideales para explorar los coloridos arrecifes de coral y la biodiversidad marina del lugar. Bayahibe representa el equilibrio perfecto entre aventura y tranquilidad, atrayendo a viajeros que buscan contacto directo con la naturaleza y la cultura local.

Altos de Chavón: un viaje cultural al pasado

Otro imperdible en la zona es Altos de Chavón, un pintoresco pueblo artesanal diseñado al estilo de una villa mediterránea del siglo XVI. Sus calles empedradas, talleres de artistas, galerías y su famoso anfiteatro han convertido este enclave en un punto clave para la cultura y el arte dominicano.

Allí se realizan espectáculos, exposiciones y eventos culturales que conectan al visitante con las raíces y tradiciones del país.

La oferta gastronómica de La Romana y Bayahibe combina alta cocina internacional con platos locales que celebran los sabores del Caribe: mariscos frescos, frutas tropicales y preparaciones criollas que reflejan la alegría de la cultura dominicana.

El Ministro de Turismo, David Collado, destaca que “La Romana y Bayahibe muestran la diversidad de República Dominicana, ofreciendo experiencias que conectan al visitante con su esencia.

Con playas paradisíacas, lujo, historia y autenticidad, La Romana y Bayahibe son mucho más que una postal del Caribe: son la muestra viva de la diversidad turística de República Dominicana, un destino que combina descanso, aventura y cultura en perfecta armonía.