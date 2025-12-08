Chile reafirma su liderazgo global y gana por séptima vez como Mejor Destino de Turismo Aventura

Por séptima vez, Chile volvió a lo más alto del turismo mundial al ser reconocido como el Mejor Destino de Turismo Aventura en los World Travel Awards 2025. El país reafirmó así su posición de referente global gracias a su geografía diversa, su riqueza natural y una oferta de experiencias que conecta a viajeros con paisajes únicos y comunidades locales en todo el territorio.

En esta edición, Chile se impuso sobre otros seis ganadores continentales: Japón (Asia), Saint Lucía (Caribe), Costa Rica (Centroamérica), Huesca en España (Europa), Ras Al-Khaimah en Emiratos Árabes (Oriente Medio) y Nueva Zelanda (Oceanía). Un triunfo que vuelve a situarlo como líder indiscutido en la categoría.

El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, destacó que “este premio confirma que Chile es aventura y que seguimos siendo un destino reconocido mundialmente por la diversidad de nuestros paisajes y la calidad de las experiencias que se pueden vivir en el país”.

A ello sumó que el galardón también refleja años de trabajo sostenido, desde ser sede de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura de ATTA hasta mantener el título sudamericano durante 11 ocasiones desde 2015.

Desde la Subsecretaría de Turismo reforzaron esa mirada, subrayando que “la obtención de este reconocimiento refuerza la imagen de Chile en los mercados turísticos globales y contribuye a atraer más visitantes interesados en la naturaleza, el deporte y la vida al aire libre”. Además, explicaron que el premio se transformará en una herramienta clave para la promoción internacional del país.

El desempeño de Chile en la última década ha sido contundente: en diez años ha obtenido siete reconocimientos como Mejor Destino de Turismo Aventura del mundo, seis de ellos consecutivos entre 2016 y 2021, y cuatro como Mejor Destino Verde, sumando un total de 11 galardones globales. A nivel sudamericano, el país acumula además 30 premios desde 2015, lo que eleva a 41 el total de estatuillas obtenidas en los World Travel Awards.

Reconocimientos mundiales de Chile en los World Travel Awards:

– Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2016

– Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2017

– Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2018

– Mejor Destino Verde del Mundo 2019

– Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2019

– Mejor Destino Verde del Mundo 2020

– Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2020

– Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2021

– Mejor Destino Verde del Mundo 2022

– Mejor Destino Verde del Mundo 2023

– Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo 2025