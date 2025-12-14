Chile lanza Calendario de Vendimias 2026 y presenta innovador Mapa Interactivo

Chile dio un nuevo impulso al enoturismo con el lanzamiento del Calendario de Vendimias 2026, una de las agendas culturales y turísticas más esperadas del año. La actividad, realizada en la Casa del Turismo, reunió a autoridades, representantes de los valles vitivinícolas y a actores del sector para presentar las novedades de la temporada y revelar tendencias que están marcando el crecimiento del turismo del vino en el país.

El anuncio más destacado de la jornada fue la presentación del nuevo Mapa Interactivo de Vendimias, disponible en www.enoturismochile.cl, una herramienta que cambia por completo la forma en que las personas pueden descubrir, planificar y vivir estas celebraciones. El mapa reúne información detallada de cada fiesta —programación, actividades, cómo llegar, oferta turística del valle y acceso directo a la compra de tickets— convirtiéndose en un recurso dinámico, intuitivo y alineado con las nuevas demandas del público. Para 2026, el calendario ya reúne 31 vendimias confirmadas entre Tarapacá y La Araucanía, cifra que seguirá creciendo conforme los territorios actualicen sus fechas.

Verónica Pardo Lagos, Subsecretaria de turismo explica que “la consolidación de este proyecto nos permite hablar con propiedad y orgullo de la gran oferta y alto nivel de las experiencias enoturísticas que tenemos en Chile. Hemos alcanzado la madurez necesaria con un programa que lleva un buen tiempo trabajándose y ya está logrando su frutos. Esto permite que muchas viñas hoy tengan números azules y, lo que al principio era un sueño, hoy es realidad y una nueva oportunidad de desarrollo para el mundo vitivinícola. También abre un nuevo desafío para la gastronomía, permitiendo mostrar las riquezas de cada territorio, tanto del mar como de la tierra, relacionándose así con cada uno de los tremendos vinos y viñas que tenemos en Chile.”

El lanzamiento contó también con la presencia de representantes de los ganadores del Sello Fiesta de la Vendimia 2025 —Colchagua, Curicó, Valle de Casablanca, Valle del Maipo, Isla de Maipo, Portezuelo, Marchigüe y la Fiesta Universitaria del Campus Colchagua— quienes compartieron su experiencia como territorios certificados bajo el Manual de Buenas Prácticas. Su participación buscó visibilizar el impacto del estándar en la profesionalización de estas celebraciones e incentivar a nuevos municipios y organizaciones a postular.

Durante la actividad se anunció oficialmente el inicio del proceso de postulación al Sello de la Vendimia 2026, cuyo periodo se extenderá entre el 29 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, incluyendo también la renovación de las fiestas ya certificadas. Toda la información estará disponible en el sitio web de Enoturismo Chile.

“El lanzamiento del Calendario de Vendimias refleja la coordinación público–privada que impulsa Enoturismo Chile, con más de 30 eventos ya confirmados para el próximo año. Estas celebraciones ponen en valor la identidad de nuestros quince valles vitivinícolas y el aporte de emprendedores, gastronomía y turismo en cada territorio. Este año destacamos además el fortalecimiento del Sello de Vendimias y la presentación del nuevo Mapa Interactivo, que moderniza la experiencia del público y facilita la planificación de cada visita”, indicó Claudio Cilveti, presidente de Enoturismo Chile.

Como parte de la presentación, se dio a conocer la Infografía del Perfil del Visitante de las Fiestas de la Vendimia, elaborada por Enoturismo Chile junto a la Subsecretaría de Turismo y la Universidad de Talca. El estudio —desarrollado a partir de encuestas aplicadas en diez vendimias oficiales— confirma el alto interés del público por estas celebraciones, que en 2025 convocaron a más de 1,4 millones de asistentes. La audiencia es mayoritariamente nacional, con alta participación femenina y un marcado carácter familiar y de grupos de amistad. Destaca además la elevada disposición al consumo local, expresada en la compra de tickets, copas de degustación y vinos del territorio, junto con altos niveles de satisfacción general.

Estos resultados refuerzan la necesidad de seguir promoviendo la calidad organizativa, la sostenibilidad, la gestión cultural y la promoción turística de las vendimias, consolidándose como uno de los productos culturales más valorados del país.

“Estamos muy contentos de impulsar un programa que fortalece la articulación entre Corfo, los actores locales y las asociaciones de viñas en cada territorio. Nuestro foco es elevar los estándares y mejorar los servicios para consolidar vendimias de calidad. A través de los comités regionales hemos apoyado con recursos para recibir mejor a turistas y visitantes, visibilizando también la artesanía, la industria creativa y la identidad local que distinguen a cada territorio”, señaló Óscar Ávila, director regional de Corfo O’Higgins.

El lanzamiento del Calendario de Vendimias 2026 coincide con un periodo de fuerte expansión del enoturismo en Chile. Según el Catastro Nacional de Enoturismo 2024, existen 219 viñas abiertas al turismo, cifra que creció un 9,5% en un año y acumula un aumento de 132,98% en la última década. Este dinamismo, junto con el reconocimiento internacional alcanzado por los destinos vitivinícolas chilenos en rankings como Great Wine Capitals, Forbes y 50 Best Vineyards, sitúa al país como un actor relevante y competitivo en el escenario mundial.

Con el nuevo Mapa Interactivo, la expansión del Sello de la Vendimia y el fortalecimiento de la información sobre los públicos, Chile da un paso clave hacia la profesionalización y modernización de las Fiestas de la Vendimia como un producto turístico de excelencia y de creciente proyección internacional.