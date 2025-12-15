Las tendencias en cruceros que definirán el turismo en 2026

Las tendencias de viaje hacia 2026 muestran un cambio claro en la forma en que las personas planifican sus vacaciones. En Chile y Latinoamérica, donde los viajeros combinan cada vez más el deseo de desconexión con la necesidad de optimizar cada escapada, el turismo evoluciona hacia propuestas más flexibles, personalizadas y alineadas con intereses específicos.

Desde viajes motivados por grandes eventos deportivos internacionales, hasta escapadas cortas pensadas como una pausa de autocuidado, pasando por vacaciones familiares influenciadas por niños hiperconectados o experiencias de lujo todo incluido, el comportamiento del viajero regional refleja tendencias globales, pero con matices propios: mayor valoración del tiempo, sensibilidad al precio y una creciente preferencia por destinos que ofrezcan naturaleza, tranquilidad y autenticidad.

En este contexto, MSC Cruceros dio a conocer seis tendencias de viaje que están moldeando los patrones de reserva de los huéspedes y orientando el diseño de sus itinerarios de cara a 2026. Estas corrientes no solo anticipan cómo se viajará el próximo año, sino también qué buscan hoy los pasajeros chilenos y latinoamericanos al momento de elegir destino, duración y tipo de experiencia.

1. Viajes de fans: cuando el deporte se convierte en vacaciones

2026 se perfila como un año clave para los grandes eventos deportivos, que movilizarán a millones de aficionados alrededor del mundo. Cada vez más viajeros aprovechan estas instancias para transformar un partido o una carrera en una experiencia vacacional completa, extendiendo su estadía antes o después del evento.

Muchos de estos encuentros se desarrollarán en ciudades cercanas a puertos base, lo que permite integrar fácilmente un crucero al plan de viaje, con la ventaja de visitar múltiples destinos sin rehacer maletas ni alquilar un auto.

Se estima que cerca de cinco millones de aficionados asistirán a importantes eventos de fútbol americano en Estados Unidos en 2026, en ciudades como Miami y Seattle, ambos puertos base de MSC. Desde allí, los viajeros podrán prolongar su experiencia con un crucero de siete noches a Alaska desde Seattle o un itinerario de siete noches por el Caribe desde Miami.

En el ámbito del automovilismo, MSC Cruceros será nuevamente patrocinador principal de tres fechas del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2026: el Gran Premio de Barcelona-Catalunya (España), el Gran Premio de Estados Unidos en Austin (Texas) y el Gran Premio de São Paulo (Brasil), donde los fanáticos podrán combinar su asistencia a estas carreras con cruceros.

2. El ascenso del “me-kend”: escapadas cortas como forma de autocuidado

El llamado me-kend —una escapada breve y autoindulgente— gana terreno como una forma de bienestar personal. Las vacaciones ya no se reservan solo para largos períodos de descanso: hoy muchos viajeros buscan desconectarse en pocos días para recargar energías.

En respuesta a esta tendencia, hay itinerarios de tres y cuatro noches desde puertos de fácil acceso, ideales para una pausa de fin de semana sin necesidad de planificar vacaciones extensas. Entre las opciones destacan salidas desde Miami o desde Port Canaveral, visitando el Caribe y las Bahamas, incluida Ocean Cay MSC Marine Reserve, la isla privada de la naviera.

También se suman cruceros cortos por el Mediterráneo desde Génova, así como itinerarios por el norte de Europa desde Southampton.

3. Kidfluencing: cuando los niños deciden el destino

Otra tendencia clave para 2026 es la creciente influencia de los niños en la planificación de las vacaciones familiares. Más del 80 % de los padres afirma que sus hijos participan activamente en la elección del destino, aportando ideas guiadas por la curiosidad, la creatividad y la inspiración digital.

Existen programas familiares reconocidos internacionalmente, que incluyen clubes infantiles dedicados —con más de 100 horas de entretenimiento para edades de 0 a 17 años— y espacios como el Sportplex, con canchas deportivas, actividades interactivas y, en algunos barcos, autos de choque y pistas de patinaje.

La oferta se complementa con experiencias con, realidad virtual inmersiva, cine interactivo XD y parques acuáticos con toboganes. Mientras que las actividades familiares permiten compartir tiempo de calidad, dando también espacio para que los adultos disfruten de momentos a solas.

4. “Silencios-cations”: vacaciones para desconectarse del ruido digital

En un mundo hiperconectado, crece el deseo de viajar para apagar los dispositivos y reconectar con la calma. De cara a 2026, muchos viajeros buscarán cambiar el ruido cotidiano por la quietud de la naturaleza: un 43 % quiere sentirse más cerca del entorno natural y uno de cada cuatro opta por aficiones tranquilas durante sus vacaciones.

En este contexto, MSC Cruceros realizará su primera temporada en Alaska en 2026, con itinerarios de siete noches desde Seattle, visitando Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm Fjord, Juneau (Alaska) y Victoria (Canadá). La experiencia incluye paisajes de fiordos, avistamiento de ballenas, glaciares imponentes y excursiones que invitan a una inmersión serena en la naturaleza.

5. Viajes en temporada baja: menos gente, más autenticidad

Cada vez más viajeros reconocen las ventajas de la temporada baja: temperaturas agradables, menor congestión y precios más accesibles. Viajar en estas fechas permite descubrir destinos populares con un ritmo más pausado y auténtico.

En 2026, se ofrecerá itinerarios en el Caribe Sur, las Antillas, Grecia y el Mediterráneo Oriental fuera de los meses de mayor demanda. En el Caribe, barcos permitirán explorar playas y culturas locales en un ambiente más relajado.

En Grecia y el Mediterráneo Oriental se recorrerán destinos históricos y paisajes emblemáticos, como siete noches en temporadas intermedias desde Venecia-Marghera hacia Kotor, Míkonos, Syros y Ancona, o desde Civitavecchia para visitar Grecia, Turquía e Italia.

6. Lujo todo incluido y experiencias personalizadas

El lujo en 2026 estará definido por experiencias todo incluido y altamente personalizadas. Los viajeros de alto poder adquisitivo buscarán vacaciones sin fricciones, donde cada detalle esté resuelto y el foco sea el descanso absoluto.

MSC Yacht Club —el concepto de “barco dentro del barco”— ofrece una experiencia premium con embarque prioritario, mayordomo y conserjería 24/7, servicio de habitaciones de alta gama, paquete de bebidas premium, Wi‑Fi ilimitado y acceso al spa térmico. La personalización incluye desde la selección de almohadas hasta minibares adaptados a cada huésped.

Como novedad, el modelo ya está disponible para reservar en el Crucero Mundial MSC 2027, marcando la primera vez que esta experiencia de lujo se integra a un itinerario de vuelta al mundo.