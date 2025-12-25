Gramado: la ciudad de la fantasía en el sur de Brasil que celebra Navidad durante tres meses

Enclavada en las montañas de la Serra Gaúcha, al sur de Brasil, Gramado parece una ciudad salida de un cuento. Basta poner un pie en sus calles impecables, rodeadas de flores y chalets de estilo europeo, para entender por qué es uno de los destinos más encantadores y visitados del país.

Su arquitectura alpina, limpieza, tranquilidad y ambiente acogedor la hacen única en Brasil. Es una ciudad segura y amable, ideal para recorrer a pie: cada esquina invita a detenerse, sacar fotografías, disfrutar un café o simplemente admirar el paisaje. Y en época navideña, las luces y los colores terminan por dominarlo todo.

Natal Luz: el evento que cambió la historia de la ciudad

Una de las características más fascinantes de Gramado es su capacidad para transformarse según las estaciones y festividades. Desde fines de octubre y hasta comienzos de enero, la ciudad brilla con el Natal Luz, un espectáculo de luces, música y desfiles que atrae a miles de turistas de Brasil y del extranjero.

No se trata solo de decoración o espíritu festivo. En Gramado, la Navidad es una experiencia urbana total, pensada para ser vivida en la calle, en las plazas, en los parques y en cada rincón de la ciudad, evocando la atmósfera de los tradicionales pueblos europeos.

El gran protagonista de esta transformación es el Natal Luz de Gramado, un festival que se extiende por varias semanas y que se ha consolidado como uno de los eventos navideños más importantes del mundo.

Desfiles, conciertos, teatro musical, fuegos artificiales y ceremonias de encendido de luces convierten a la ciudad en un escenario a gran escala. Durante este período, plazas, avenidas y parques acogen actividades pensadas para toda la familia, mientras personajes navideños, coros y orquestas acompañan el recorrido de los visitantes.

La programación, que se renueva cada año, es uno de los principales motivos por los que muchos viajeros regresan temporada tras temporada.

Cuando la Navidad se convierte en destino turístico

La temporada navideña es, sin duda, la más relevante del calendario local. Hoteles y cabañas alcanzan altos niveles de ocupación, el comercio extiende sus horarios y la oferta gastronómica se multiplica. La Navidad no solo marca el pulso cultural de la ciudad, sino que sostiene gran parte de su economía anual, generando empleo y dinamizando múltiples sectores.

En Gramado, la Navidad dejó de ser una celebración puntual para convertirse en identidad de ciudad. El trabajo conjunto entre autoridades, sector privado y comunidad ha permitido consolidar un modelo donde el turismo se construye desde la emoción, la estética y la experiencia compartida.

Así, año tras año, Gramado confirma que hay lugares donde la Navidad no dura solo una noche, sino que se vive como un destino en sí mismo.

Parte del encanto de Gramado radica en su herencia alemana e italiana, visible en la arquitectura de estilo alpino, la gastronomía y las tradiciones que se mantienen vivas. A esto se suma un clima más frío que el resto del país, ideal para reforzar la imagen de una Navidad invernal, con chocolate caliente, fondues y paseos nocturnos bajo las luces.

Este contraste convierte a Gramado en un destino aspiracional para quienes buscan una Navidad distinta, lejos de la playa y del calor característico del verano brasileño.

Decoraciones todo el año y parques temáticos para todos los gustos

La vocación turística de Gramado se expresa durante todo el año. En abril celebra la Páscoa de Gramado, llena de color y dulzura; en junio se viste de corazones por el Día de los Enamorados; y en agosto, el glamour llega con el Festival de Cine de Gramado, el más importante del país. Cada temporada tiene su decoración, su música y su atmósfera, lo que convierte a la ciudad en un destino donde siempre hay algo nuevo por descubrir.

A esto se suma una sorprendente cantidad de parques temáticos —más de setenta—, que consolidan a Gramado como el mayor polo de turismo de entretenimiento de Brasil. Desde Snowland, donde se puede esquiar todo el año, hasta Mini Mundo, con maquetas de ciudades del mundo; el Museo de Cera Dreamland, el Mundo de Chocolate, el Harley Motor Show o Super Carros, dedicado a autos de lujo. Hay opciones para familias, parejas y viajeros de todas las edades.

Cómo llegar desde Chile

Para llegar desde Chile, la ruta más práctica es volar a Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, con una duración aproximada de dos horas desde Santiago en vuelos directos, según disponibilidad. Desde allí, el viaje continúa por carretera —en auto o bus— hacia Gramado, en un trayecto de unas dos horas y media que atraviesa paisajes de montaña, viñedos y pequeñas localidades de herencia europea.