Cuáles son los feriados XL 2026 y las mejores escapadas según clima, tiempo y estilo de viaje

El 2026 se proyecta especialmente favorable para quienes disfrutan estructurar el año en torno a momentos de desconexión. Con fines de semana largos distribuidos entre otoño, invierno, primavera y el cierre del año, las y los chilenos podrán diseñar escapadas según clima, presupuesto, compañía y motivación.

Quienes prefieren el calor tendrán múltiples ventanas para viajar a playas del norte, Brasil o el Caribe; quienes buscan frío se inclinarán por junio y la montaña; quienes viajan con amigas o amigos privilegiarán destinos urbanos; y quienes lo hacen en pareja tenderán a elegir experiencias gastronómicas, rutas del vino y escapadas cortas de bienestar. En paralelo, las familias seguirán inclinándose por destinos con infraestructura sólida, conectividad conveniente y buenos climas entre marzo y septiembre.

Semana Santa – viernes 3 al domingo 5 de abril

El primer gran fin de semana largo del año marca un punto de inflexión: es cuando las personas comienzan a viajar después del verano, pero sin el ritmo frenético de enero y febrero. Semana Santa concentra uno de los primeros picos de compra anticipada del año, especialmente en escapadas nacionales e internacionales de corta duración. Las playas del norte chico —La Serena, Tongoy, Bahía Inglesa— reciben alta demanda gracias a su clima templado de otoño y su buena infraestructura para familias y parejas. En el sur, Pucón, Villarrica y sectores lacustres se fortalecen como opciones para el relajo, termas y naturaleza.

A nivel internacional, Buenos Aires consolida su liderazgo por conectividad y vida cultural, mientras Lima crece impulsada por la gastronomía. Río de Janeiro y Florianópolis son opciones para quienes buscan “prolongar” el verano y evitar el clima más frío de abril.

Día del Trabajador – viernes 1 al domingo 3 de mayo

Este fin de semana largo se consolida como una pausa estratégica antes del invierno. Predominan escapadas cortas, de bajo desplazamiento, orientadas al descanso. Destinos costeros del centro-norte, valles interiores y ciudades con buena oferta gastronómica concentran la demanda. A nivel internacional, Buenos Aires y Mendoza aparecen como alternativas urbanas y culturales de tres noches.

Día de las Glorias Navales – jueves 21 de mayo (interferiado)

Este feriado se presenta como una oportunidad atractiva para escapadas cortas, al permitir extender el descanso tomando el viernes 22. Al ubicarse a fines de otoño, es especialmente valorado por quienes buscan viajes de bajo desplazamiento, climas templados y experiencias tranquilas antes del invierno.

A nivel nacional, destacan destinos costeros del centro y centro-norte, así como valles interiores y ciudades con buena oferta gastronómica y cultural. En el extranjero, Buenos Aires aparece como alternativa recurrente para escapadas urbanas de tres a cuatro noches, aprovechando la conectividad aérea y una temporada más calma en términos de demanda turística.

Este tipo de “puente” suele ser aprovechado por personas con mayor flexibilidad laboral y viajeros frecuentes, que priorizan viajes cortos fuera de temporada alta y con planificación anticipada.

San Pedro y San Pablo – lunes 29 de junio

Este feriado es el favorito de quienes aman el frío, los bosques lluviosos y la montaña. Los Lagos, Aysén, Pucón y Villarrica siguen posicionándose como destinos de descanso profundo, con alto interés en termas, trekking, gastronomía local y bienestar. La Patagonia norte —Futaleufú y Hornopirén— atrae a perfiles más aventureros, mientras que los centros de nieve pueden sumar demanda si la temporada invernal comienza temprano.

En el extranjero, Buenos Aires se mantiene estable por clima templado, cultura y precios accesibles; Lima se fortalece como capital gastronómica; y el sur de Brasil continúa siendo atractivo para escapadas rápidas. Las tarifas proyectan un alza de 10 % a 12 % respecto de 2025.

Fiestas Patrias – jueves 17 y viernes 18 de septiembre

Es el feriado más transversal del año: combina celebración, descanso, escapadas culturales y viajes de naturaleza. Las playas del centro-norte —La Serena, Tongoy, Papudo, Pichilemu— siguen siendo referentes, mientras que Valdivia, Frutillar y Puerto Varas crecen impulsadas por gastronomía, conectividad y paisaje.

Rutas del vino en Colchagua y Curicó atraen a parejas, grupos adultos y viajeros que buscan experiencias más tranquilas. En el extranjero, Buenos Aires continúa como número uno, seguido por Mendoza, Lima, Río de Janeiro y Florianópolis.

Crecen las estadías de cinco noches entre viajeros jóvenes o sin hijos, y se observa un aumento de búsquedas hacia destinos “slow” como Pucón, Villarrica, Chiloé y el Valle del Elqui, que combinan naturaleza, desconexión y experiencias locales.

Encuentro de Dos Mundos – sábado 10 al lunes 12 de octubre

Este feriado de primavera se posiciona como una de las mejores oportunidades del año para escapadas cortas. Con temperaturas más agradables y menor masividad que en septiembre, es ideal para viajes de naturaleza, costa o ciudades intermedias. El norte chico, los valles interiores y destinos del sur accesibles en avión concentran el interés, mientras que Lima vuelve a aparecer como opción internacional de tres noches.

Día de la Inmaculada Concepción – martes 8 de diciembre (interferiado)

El “último respiro del año” se ha consolidado como una de las escapadas más importantes antes de Navidad. Bahía Inglesa, La Serena e Iquique concentran buena parte de la demanda gracias a su clima cálido, mientras que el Valle del Elqui, el Cajón del Maipo y Colchagua siguen fuertes para quienes buscan aire libre, termas y panoramas de día completo. Puerto Varas y alrededores completan las preferencias en el sur.

Buenos Aires vuelve a liderar en escapadas rápidas, seguido del sur de Brasil —Florianópolis y Curitiba—, y de Lima y Cusco, que atraen por su componente cultural. Las tarifas aumentan entre 15 % y 25 % en alojamiento.

Ventanas estratégicas: feriados que permiten escapadas con planificación

Además de los seis fines de semana XL, el calendario 2026 incluye fechas que, combinadas con uno o dos días adicionales, permiten escapadas relevantes. El 21 de mayo, el 21 de junio, el 16 de julio, el 15 de agosto y la secuencia del 31 de octubre y 1 de noviembre abren oportunidades para viajes cortos. Estas fechas son especialmente aprovechadas por personas con mayor flexibilidad laboral y viajeros frecuentes, que priorizan escapadas cortas fuera de temporada alta.

De acuerdo con datos de Cocha Travel Insights, se espera que continúe la consolidación de la planificación anticipada, con un 10 % a 20 % de las personas asegurando vuelos y alojamientos entre 30 y 60 días antes, especialmente en fechas de alta demanda. Este escenario se ve reforzado por seis fines de semana largos efectivos y una serie de feriados que, con planificación, permiten escapadas estratégicas durante casi todo el año.

“Lo que observamos para 2026 es un viajero que planifica más, compara más y decide según su estilo personal. Algunos buscan calor, otros buscan montaña, y otros, ciudad, y el calendario acompaña esa diversidad, permitiendo organizar escapadas breves a lo largo de todo el año”, explica Daiana Mediña, Head de Brand & PR de la agencia.

El Caribe: de escapada ocasional a destino estratégico

El Caribe dejó de ser un viaje excepcional para transformarse en una alternativa real durante los feriados más extensos, especialmente desde Fiestas Patrias en adelante. Según COCHA Travel Insights, Punta Cana, Cancún, Riviera Maya, Cartagena de Indias y San Andrés se consolidan como los destinos favoritos para parejas y familias que buscan clima cálido garantizado, playas extensas y la comodidad del all inclusive.

Este tipo de viaje también responde a una tendencia emocional: quienes lo eligen buscan “descanso absoluto”, desconexión digital, experiencias más simples y la posibilidad de estructurar el viaje con claridad de costos. Por otro lado, Miami continúa siendo un punto fuerte para vacaciones mixtas que combinan playa, compras, gastronomía y parques.

“Los destinos del Caribe siguen creciendo porque ofrecen clima estable, infraestructura sólida y experiencias que se ajustan a distintos perfiles: familias, parejas, grupos de amigas y amigos. Hoy es un viaje más accesible y planificable que hace diez años”, destaca Daiana Mediña.

El Caribe ha ampliado su perfil de viajeros: ya no es solo para honeymooners o familias, sino también para grupos de amigas y amigos que buscan experiencias playeras con buena infraestructura, vida nocturna, gastronomía internacional y actividades acuáticas. En ese contexto, el Caribe deja de ser un viaje aspiracional para transformarse en una decisión estratégica dentro del calendario anual.