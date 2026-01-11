Casablanca: vino, patrimonio y panoramas familiares para un verano entretenido y seguro

Ubicada estratégicamente a medio camino entre Santiago y Valparaíso, Casablanca es hoy una de las comunas más atractivas de la Región de Valparaíso. Reconocida internacionalmente por su valle vitivinícola de clima frío, la comuna ha logrado diversificar su oferta turística sin perder su identidad rural, combinando viñas, gastronomía, patrimonio, costa y vida comunitaria en un mismo territorio.

Este verano 2026, Casablanca refuerza ese sello con una nutrida agenda de panoramas culturales, recreativos y familiares, enmarcados en una estrategia integral que busca no solo entretener, sino también cuidar y proteger a la comunidad y a quienes visitan la zona.

Plan Verano Para Todos 2026

Con más de 52 actividades programadas, la Municipalidad de Casablanca presentó su Plan Verano Para Todos 2026, una iniciativa que pone el acento en tres ejes clave: prevención, entretención y seguridad, reafirmando una gestión cercana y orientada al bienestar colectivo.

La entretención y cultura despliega una variada parrilla de actividades pensadas para todas las edades. Cine infantil, talleres formativos, campeonatos deportivos y actividades recreativas en plazas forman parte del calendario estival.

Entre los hitos destacados se encuentran Caleta & Vino el 17 de enero, obras de Teatro a Mil el 22 y 24 de enero, Plaza & Vivo el 31 de enero, el Festival de Jazz el 7 de febrero, y la 32ª versión del Encuentro Internacional de Payadores del 13 al 15 de febrero, que pone en valor las raíces campesinas y folclóricas del territorio. El cierre del verano estará marcado por las tradicionales Fiestas Costumbristas de Quintay el 21 de febrero, una celebración que mezcla gastronomía, música y cultura local.

El plan contempla acciones específicas para enfrentar los desafíos propios del verano, especialmente en una comuna con alto tránsito vehicular, zonas rurales, costa y un aumento significativo de población flotante durante la temporada estival.

En el ámbito de la prevención, el municipio ha fortalecido el trabajo coordinado con organismos de emergencia para enfrentar el riesgo de incendios forestales. Se han intensificado las labores de limpieza en sectores críticos, campañas de concientización comunitaria y una mayor presencia territorial, entendiendo que la prevención es una tarea compartida y prioritaria.

En cuanto a seguridad, se reforzará el personal y los recursos, con más inspectores municipales y apoyo de Carabineros, lo que permitirá mejorar la fiscalización, el orden y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Mucho más que vino: identidad, paisaje y experiencias

Si bien el Valle de Casablanca es hoy un referente mundial en vinos de clima frío —especialmente por sus sauvignon blanc, chardonnay y pinot noir—, la comuna ofrece mucho más que enoturismo. Su paisaje rural, la producción de quesos y charcutería artesanal, una gastronomía en expansión y un valioso patrimonio cultural la convierten en un destino ideal para escapadas de fin de semana, eventos, matrimonios o viajes familiares.

El valle combina elegancia y campo, con experiencias que van desde catas y recorridos por viñedos, hasta cabalgatas, paseos rurales y cenas al atardecer entre parras. Viñas como Veramonte, Casas del Bosque, Viñamar, Bodegas RE, Kingston Family Vineyards, Tapihue Wines y Estancia El Cuadro han consolidado una oferta diversa que integra vino, gastronomía y experiencias personalizadas.

Antes de convertirse en un polo vitivinícola, Casablanca fue tierra de agricultores y ganaderos, una herencia que sigue presente en sus tradiciones. Centros como Puro Caballo y restaurantes como El Secano rescatan la cocina chilena, la vida rural y sabores identitarios, como el clásico pisco sour de eucalipto.

A ello se suma el Museo Arqueológico y Antropológico de Casablanca (MAACas), clave para comprender la historia local y las culturas originarias que habitaron el territorio, y el Santuario de Lo Vásquez, uno de los centros de devoción religiosa más importantes de Chile, que cada año convoca a cientos de miles de peregrinos.

Campo, viñas y mar en una sola comuna

Casablanca también se abre al océano. Localidades como Quintay y sectores de Tunquén ofrecen playas menos masificadas, ideales para el descanso, la gastronomía marina y el contacto con la naturaleza. Esta combinación única de viñas, campo y costa es uno de los grandes atractivos de la comuna.

Con alojamientos que van desde hoteles boutique hasta casas de campo y hospedajes familiares, Casablanca se posiciona como un destino completo, cercano y diverso.

Con el Plan Verano Para Todos 2026, Casablanca apuesta por un turismo seguro, familiar y descentralizado, promoviendo el desarrollo local y el cuidado del territorio. Más que una agenda de actividades, el plan refleja una visión de comuna que crece sin perder su identidad, donde la cultura, la naturaleza y la vida comunitaria se convierten en el principal atractivo.

Un destino que invita a brindar entre viñedos, recorrer su historia, disfrutar la costa y vivir un verano activo, protegido y con sentido de comunidad.