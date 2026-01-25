Cómo viajan hoy los chilenos: circuitos organizados ganan terreno frente al viaje independiente

Aunque el viaje independiente sigue siendo la opción predominante, una parte relevante de los viajeros chilenos está eligiendo una forma distinta de recorrer el mundo. Los circuitos organizados se consolidan como una opción vigente para quienes buscan reducir la incertidumbre, optimizar el tiempo y contar con apoyo experto, especialmente en viajes largos o a destinos culturalmente exigentes.

De acuerdo con datos de Cocha Travel Insights, cerca del 18% de los viajeros chilenos opta por circuitos organizados, una preferencia que se ha mantenido estable en el tiempo. Esta elección responde principalmente a la necesidad de simplificar la planificación, delegar la logística y enfrentar viajes complejos con mayor seguridad.

Más que una falta de autonomía, este formato aparece como una decisión informada. Para muchos viajeros, contar con itinerarios definidos, traslados coordinados y visitas programadas permite enfocarse en lo esencial del viaje: conocer nuevos lugares, compartir experiencias y disfrutar sin la presión de resolver cada detalle en ruta.

Europa, Medio Oriente y Asia entre los destinos más demandados

Los circuitos preferidos por los viajeros chilenos se concentran en Europa clásica, con recorridos por países como Italia, España y Francia. A este listado se suma con fuerza Medio Oriente, donde Egipto lidera las preferencias, además del Sudeste Asiático, con itinerarios que combinan varios destinos culturales en un mismo viaje.

También destacan los tours integrados entre Chile y Argentina, especialmente atractivos para quienes buscan recorrer varios puntos en tiempos acotados. En la mayoría de los casos, se trata de viajes de larga duración —entre 15 y 20 días—, lo que exige una planificación minuciosa y acompañamiento constante, generalmente con guías en idioma español.

¿Quiénes eligen este tipo de viaje?

El perfil de quienes optan por circuitos organizados es diverso, aunque existe una mayor presencia de personas mayores de 50 años, parejas y familias, además de viajeros con menor experiencia internacional. En estos casos, factores como el idioma, la logística o el contexto cultural pueden transformarse en una fuente de estrés, algo que el circuito busca minimizar.

Daiana Mediña, Head de Branding & PR de COCHA, señala que “hay personas que disfrutan más el viaje cuando saben que todo está resuelto. No se trata de renunciar a descubrir, sino de hacerlo con mayor calma, acompañamiento y contexto, especialmente en destinos donde la planificación marca la diferencia”.

El rol clave del guía y la logística integral

Uno de los elementos más valorados por quienes eligen circuitos es la figura del guía local. Más allá de conducir el itinerario, su rol es clave para sortear barreras idiomáticas, entregar contexto histórico y cultural y resolver imprevistos sin que afecten la experiencia del grupo.

A esto se suma una logística integral que incluye transporte, alojamientos, traslados y actividades planificadas, reduciendo significativamente la carga mental que implica organizar un viaje complejo de manera independiente.

Pese a los prejuicios que aún persisten, los circuitos organizados han evolucionado. Hoy existen formatos más flexibles e híbridos, que combinan tramos guiados con tiempo libre y actividades opcionales, adaptándose a distintos ritmos y estilos de viaje.

Tampoco se trata de una alternativa exclusiva para personas mayores: parejas jóvenes y grupos de amigos también los eligen cuando buscan eficiencia y recorridos bien estructurados.

En términos de costos, al considerar todos los servicios incluidos, estos programas pueden resultar competitivos frente a un viaje independiente de similares características.

En los últimos años, la oferta de circuitos de COCHA se ha diversificado, combinando la experiencia tradicional de Europamundo, reconocida por sus recorridos culturales, con propuestas más experienciales desarrolladas junto a Exoticca, ampliando destinos, estilos y públicos.