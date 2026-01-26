FITUR 2026 consolida liderazgo global y refuerza el posicionamiento de Chile en el mercado europeo

La Feria Internacional de Turismo (Fitur), organizada en Madrid, volvió a confirmar su rol como uno de los grandes motores del turismo global y de la economía madrileña. En su 46ª edición, el encuentro superó los 255.000 asistentes, con 155.000 visitantes del sector.

El balance también fue positivo en términos de participación: más de 10.000 empresas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial, y 967 expositores titulares dieron vida a una feria que abrió el calendario turístico mundial de 2026 en un contexto especialmente favorable para la industria. Según ONU Turismo, en 2025 se superaron los 1.500 millones de llegadas internacionales, mientras que España alcanzó los 97 millones de turistas extranjeros, de acuerdo con cifras del Ministerio de Industria y Turismo.

A la inauguración oficial encabezada por los Reyes de España se sumaron más de 70 visitas institucionales de presidentes autonómicos, ministros y viceministros de turismo de todo el mundo, reforzando el carácter de la feria como un espacio global de diálogo, cooperación y proyección internacional del sector.

La intensa actividad de FITUR 2026 se desplegó durante cinco días en nueve pabellones, donde destinos, empresas e instituciones presentaron sus estrategias y proyectos. Uno de los grandes ejes fue el Pabellón del Conocimiento, que concentró 8 auditorios, 10 programas de conferencias, más de 200 sesiones y 250 ponentes, consolidándose como un espacio clave para el análisis y la reflexión sobre el futuro del turismo.

Chile refuerza su apuesta por Europa

Chile volvió a tener una presencia destacada en FITUR, mostrando al mercado internacional su diversa oferta turística a través de las cinco macrozonas del país: el norte y el desierto de Atacama; los valles centrales y el enoturismo; el sur de lagos y volcanes, con fuerte foco en turismo aventura; la Patagonia chilena, reconocida por su naturaleza de clase mundial; y Rapa Nui.

Durante la primera jornada profesional se realizó el lanzamiento oficial del stand de Chile, con activaciones diarias orientadas a destacar experiencias y productos emblemáticos del país. Para la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, participar nuevamente en Fitur “permite visibilizar la riqueza y diversidad de nuestros destinos regionales y el trabajo de toda la industria turística, con una oferta alineada con la sostenibilidad, la protección de los territorios y el desarrollo económico local”.

En este contexto, Sernatur presentó la renovada plataforma Chile.travel, el sitio oficial de promoción turística del país. Según el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, esta actualización es “una herramienta central para facilitar la planificación de viajes desde mercados de larga distancia, ofreciendo una experiencia digital más visual, intuitiva y confiable”.

La nueva versión del sitio incorpora contenidos centrados en experiencias, mapas geolocalizados, planificadores de rutas, itinerarios sugeridos, buscadores con filtros mejorados y una sección de preguntas frecuentes, además de información oficial sobre seguridad y recomendaciones de viaje. Entre sus novedades destaca la incorporación del idioma francés, que se suma a español, inglés, portugués y alemán, reforzando su alcance en Europa.

Desde regiones, también hubo participación. Entre ellos destacó la participación de FITVAL 2026, la Feria Internacional de Turismo de Valparaíso, que se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de abril en el Parque Cultural de Valparaíso. Con más de 750 expositores confirmados y la participación de 14 países invitados, el evento pondrá el foco en innovación, tecnología, sostenibilidad y turismo cultural, incorporando herramientas como realidad virtual e inteligencia artificial para enriquecer la experiencia de los visitantes.

Además, abordará temáticas clave como turismo MICE, gastronomía, enoturismo y turismo aventura, con el respaldo del Consejo Regional para fortalecer el posicionamiento de Valparaíso como destino turístico de alcance internacional.