Viajes y salud: recomendaciones médicas que se deben considerar antes de iniciar las vacaciones

Planificar las vacaciones suele enfocarse en el lugar a visitar, el alojamiento y los panoramas, pero la preparación en salud es un aspecto fundamental para evitar contratiempos y disfrutar el descanso sin sobresaltos. Realizar controles médicos oportunos, revisar el esquema de vacunas según el destino y llevar un botiquín básico son medidas simples que pueden marcar una gran diferencia antes de salir.

Previo a las vacaciones, los especialistas recomiendan evaluar el estado de salud general, especialmente en personas con enfermedades crónicas, tratamientos en curso o que realizarán viajes largos. Un chequeo preventivo permite detectar descompensaciones, ajustar medicamentos y resolver dudas antes de salir, reduciendo el riesgo de consultas de urgencia inoportunas.

“Muchas complicaciones de salud que aparecen en vacaciones podrían prevenirse con una evaluación médica previa, especialmente en personas con hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias o cardiovasculares”, explica el médico Luis Fernando Del Solar, especialista de Cordillera Interclínica, añadiendo que “viajar con el tratamiento ajustado y las recetas actualizadas entrega tranquilidad tanto al paciente como a su familia”.

Otro punto clave es la revisión de vacunas, sobre todo en viajes internacionales. “Dependiendo del país de destino, pueden ser necesarios refuerzos o vacunas específicas, como hepatitis A y B, fiebre tifoidea o aquellas asociadas a enfermedades transmitidas por alimentos, agua o insectos”, sostiene el doctor Del Solar. Estas deben administrarse con suficiente anticipación para asegurar una protección efectiva.

“La vacunación no solo protege a quien viaja, sino que también previene la introducción de enfermedades al regresar. Además, permite cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por algunos países, evitando contratiempos o restricciones de ingreso. Por eso es fundamental informarse con tiempo, revisar cuáles vacunas son obligatorias y recomendadas según el destino, y no dejar este aspecto para último momento”, señala el profesional de Cordillera Interclínica.

Qué llevar en el botiquín

Además de los controles y las vacunas, preparar un botiquín básico de viaje es una recomendación transversal. Este debiera incluir analgésicos y antipiréticos, medicamentos para alergias, sales de rehidratación oral, fármacos para molestias gastrointestinales, protector solar, repelente de insectos y elementos básicos de primeros auxilios.

“La mayoría de estos medicamentos son de venta libre, pero en el caso de tratamientos crónicos o fármacos con receta, se aconseja llevar la cantidad suficiente para todo el viaje y conservar la prescripción médica”, explica Willian Aranguibel, médico de Los Leones Interclínica.

Cuando se viaja con niños, los cuidados deben extremarse. El doctor Aranguibel recomienda “verificar que los esquemas de vacunación estén al día, llevar medicamentos pediátricos en dosis adecuadas y prestar especial atención a la hidratación, la exposición al sol y la alimentación, especialmente en destinos con altas temperaturas o cambios de rutina”.

En el caso de los adultos mayores, es fundamental considerar controles previos, revisar posibles interacciones de medicamentos y planificar pausas durante el viaje. “También se aconseja portar un resumen médico con diagnósticos relevantes, tratamientos y contactos de emergencia, así como evaluar la necesidad de asistencia especial o seguros de viaje con cobertura ampliada”, añade el médico.

Finalmente, los especialistas recomiendan contar con un seguro de viaje adecuado, en salidas al extranjero, que permita acceder a atención médica oportuna ante cualquier eventualidad. Asimismo, aconsejan llevar siempre a mano información médica relevante, como diagnósticos, tratamientos, alergias y contactos de emergencia, lo que puede ser clave para evitar complicaciones mayores durante las vacaciones.

“Planificar la salud antes de viajar es parte fundamental de una experiencia segura y responsable. Anticiparse, informarse y prepararse permite disfrutar las vacaciones con mayor tranquilidad, enfocándose en el descanso y no en resolver imprevistos”, puntualiza el doctor.