El deporte como eje del turismo en Madrid: más de 400 eventos y un impacto económico récord

La Comunidad de Madrid se prepara para un 2026 marcado por el turismo deportivo. Con más de 400 eventos programados y el regreso de la Fórmula 1 tras cuatro décadas, las autoridades regionales anticipan un impacto económico inédito para la región, consolidando al deporte como uno de los principales motores del turismo y la economía local.

Durante su intervención en Fitur, en el marco del Día de Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que 2026 será “el año del turismo deportivo” para la región. La agenda contempla más de 400 eventos, muchos de carácter internacional, que incluyen competencias como la Fórmula 1, la Fórmula E, la NFL, los Premios Laureus, el Mutua Madrid Open y la Maratón de Madrid.

Según explicó la autoridad regional, los eventos deportivos generaron en 2025 ingresos por 550 millones de euros, cifra que se duplicaría en 2026 hasta alcanzar los 1.000 millones de euros. Este crecimiento estaría impulsado principalmente por el Gran Premio de Fórmula 1, al que se proyecta una asistencia diaria superior a las 120.000 personas.

Impacto económico y ocupación hotelera

El retorno de la Fórmula 1 a Madrid, luego de 40 años, es considerado por el Ejecutivo regional como el evento de mayor impacto económico realizado hasta ahora en la comunidad. Se estima que la competencia generará cerca de 300.000 pernoctaciones y una ocupación hotelera cercana al 100 % durante los días de carrera.

Díaz Ayuso destacó que este efecto no se limitará a la capital, sino que se extenderá a los 179 municipios de la región. “La Comunidad de Madrid es cada vez más rural y a la vez más universal”, señaló, subrayando que la estrategia turística busca que quienes visitan la región permanezcan más tiempo y aumenten su gasto.

Más allá de los estadios: una región diversa

Durante su intervención, Díaz Ayuso destacó que el turismo en la Comunidad de Madrid no se limita a la ciudad, sino que busca expandirse a los 179 municipios de la región. “La Comunidad de Madrid es cada vez más rural y a la vez más universal”, señaló, enfatizando que esta estrategia ha permitido que los visitantes permanezcan más tiempo y aumenten su gasto.

La apuesta del Ejecutivo autonómico, según explicó la presidenta, es que Madrid funcione también como puerta de entrada para que los turistas se desplacen a otras regiones del país, como Castilla y León, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana.

Turismo, identidad y crecimiento regional

En la misma línea, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco, indicó que el turismo representa actualmente el 8,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) madrileño, resultado de una política orientada a equilibrar modernidad, tradición e historia.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, resaltó el esfuerzo de la ciudad por atraer grandes eventos internacionales. Para el edil, “la clave del éxito” radica en que Madrid es “la mejor ciudad para vivir y entonces seremos la mejor ciudad para venir”.

Con 16,5 millones de turistas en 2025, de los cuales 9 millones fueron extranjeros, Madrid busca consolidarse como un referente del turismo deportivo en Europa, integrando grandes competencias con una estrategia de desarrollo territorial que trascienda el ámbito urbano y proyecte su impacto a otras regiones de España.