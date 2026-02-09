Concón potencia su atractivo desde los barrios: La Boca emerge como polo turístico integral

Concón, uno de los destinos costeros más reconocidos de la Región de Valparaíso, avanza en una estrategia que busca fortalecer sus barrios comerciales como polos turísticos integrales, capaces de atraer visitantes durante todo el año. En ese camino, el Barrio La Boca, sector fundacional de la comuna, emerge como un caso emblemático donde patrimonio, naturaleza, gastronomía y comercio local se articulan bajo una mirada de desarrollo sostenible.

Ubicado en la desembocadura del río Aconcagua, La Boca es un territorio con profunda identidad histórica y cultural, ligada a las culturas prehispánicas, a la pesca artesanal y al primer astillero del país. Su trazado urbano mixto, que privilegia la circulación peatonal, alberga hitos como la Caleta San Pedro y el primer camino turístico costero de Chile, hoy resignificados como espacios de encuentro para residentes y visitantes.

Naturaleza y deporte como sello turístico

Uno de los principales atractivos del barrio es Playa La Boca, una extensa playa de arenas oscuras de cerca de un kilómetro de longitud, reconocida como epicentro deportivo para el surf, bodyboard y la pesca playera. Su ambiente juvenil y activo convive con propuestas más tranquilas, como caminatas por la orilla, cabalgatas al atardecer y la observación del paisaje costero.

El entorno natural refuerza esta experiencia: el humedal del río Aconcagua, el cerro Mauco y miradores como la Roca Oceánica ofrecen panorámicas privilegiadas del océano y la fauna marina. A ello se suma la cercanía con las Dunas de Concón, ideales para el sandboard y el senderismo, y la conexión con otras playas como Playa Amarilla y Los Lilenes, conformando un recorrido costero integral.

Gastronomía, cultura y vida de barrio

Con 112 locales activos, el Barrio La Boca presenta una oferta comercial diversa y dinámica, que es parte central de su atractivo turístico. Restaurantes y cocinerías especializadas en productos del mar conviven con cafeterías, bares, ferias de productos locales, artesanías y servicios asociados al turismo, como arriendo de bicicletas, excursiones, hospedajes y estacionamientos habilitados.

Este ecosistema comercial se ve fortalecido por el Programa Fortalecimiento de Barrios Comerciales de Sercotec, adjudicado en 2025, que impulsa mejoras en seguridad, iluminación, señalética e imagen urbana, junto con apoyo en gestión comunicacional. El objetivo: consolidar un barrio ordenado, visible y coherente con su valor patrimonial, sin perder la identidad de cada emprendimiento.

La estrategia turística del barrio incorpora también una programación cultural gratuita, con actividades musicales y artísticas que activan los espacios públicos y refuerzan el arraigo comunitario. Estas iniciativas buscan recuperar el espíritu histórico del sector y ofrecer a quienes llegan a Concón una experiencia que va más allá de la playa y la gastronomía.