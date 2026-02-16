Demanda aérea muestra fuerte dinamismo del turismo interno con alzas en rutas a destinos locales

El turismo interno continúa consolidándose como uno de los principales motores de desplazamiento durante fechas clave del calendario turístico. Así lo evidencia un análisis elaborado por la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), que proyecta un significativo aumento en la oferta aérea desde Santiago hacia distintos destinos nacionales para la semana del 14 de febrero, fecha asociada a la celebración del Día de los Enamorados.

De acuerdo con el documento, esta conmemoración ha dejado de ser únicamente un hito comercial para transformarse en un fenómeno conductual, donde las parejas privilegian escapadas cortas, experiencias gastronómicas, turismo de bienestar y actividades vinculadas a la naturaleza.

Fuerte crecimiento en destinos del norte

En la zona norte, los destinos ligados a experiencias astronómicas, paisajes desérticos y escapadas costeras muestran un comportamiento positivo. La ruta hacia Calama y San Pedro de Atacama registra un crecimiento proyectado de 290% respecto del mismo período del año anterior, impulsado por actividades como cenas bajo las estrellas y visitas a atractivos naturales del altiplano.

Por su parte, la conectividad hacia La Serena y Coquimbo proyecta un incremento más moderado, con una variación de 4,5%, favorecida por panoramas culturales, eventos musicales y escapadas hacia el Valle del Elqui y balnearios costeros.

Zona sur lidera la expansión de la demanda

Los mayores aumentos en la oferta aérea se concentran en la zona sur, donde la combinación de turismo de naturaleza, gastronomía y bienestar posiciona a estos destinos como altamente atractivos para viajes en pareja.

La ruta hacia Valdivia presenta una expansión proyectada de 130,8%, motivada por eventos deportivos, como el Climb Festival, que se desarrolla este fin de semana, turismo fluvial y su reconocida oferta cultural y cervecera.

En tanto, Temuco y Pucón registran un crecimiento estimado de 122,3%, impulsado principalmente por el turismo de bienestar, actividades lacustres y eventos asociados a la temporada estival.

Osorno también presenta un importante dinamismo, con una variación proyectada de 72,2%, vinculada a escapadas románticas y turismo termal, además de rutas escénicas en torno al Lago Llanquihue y el Volcán Osorno.

Patagonia y destinos australes mantienen tendencia al alza

Los destinos de la Patagonia continúan mostrando una sólida preferencia entre los viajeros que buscan experiencias exclusivas y contacto con la naturaleza.

Balmaceda y Coyhaique registran un crecimiento proyectado de 91%, impulsado por excursiones a las Capillas de Mármol y circuitos turísticos por la Carretera Austral.

Puerto Natales, puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine, proyecta un aumento de 45%, favorecido por actividades de trekking y eventos culturales asociados a la temporada estival.

Rapa Nui mantiene atractivo en temporada alta

El informe también destaca el comportamiento de Isla de Pascua, que proyecta un crecimiento de 15%, impulsado por el cierre de la tradicional festividad Tapati Rapa Nui, uno de los principales eventos culturales del país y un potente atractivo para el turismo nacional.

Tendencia confirma consolidación del turismo de experiencias

Desde Fedetur señalan que estas proyecciones reflejan un cambio en las motivaciones de viaje de los turistas nacionales, quienes priorizan escapadas breves asociadas a experiencias memorables, bienestar y contacto con la naturaleza.

Asimismo, la federación destaca que la conectividad aérea cumple un rol fundamental para dinamizar las economías regionales, especialmente en temporadas cortas pero de alta intensidad de demanda.