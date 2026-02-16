Neuquén: nueva ruta aérea directa invita a descubrir la Patagonia argentina

Neuquén es la puerta de entrada ideal a la Patagonia norte en Argentina. Moderna, dinámica y rodeada de naturaleza, la ciudad ofrece paseos costeros sobre los ríos Limay y Neuquén, ciclovías, amplios espacios verdes y miradores privilegiados para disfrutar de atardeceres patagónicos únicos.

Su creciente escena gastronómica, con bares y restaurantes de autor, invita a descubrir los sabores regionales antes de continuar el viaje hacia lagos, viñedos o paisajes volcánicos.

De hecho, la provincia de Neuquén se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos emergentes del sur argentino. La cocina patagónica combina productos como el chivito, el asado, la trucha fresca de ríos cristalinos y materias primas regionales, en una propuesta que equilibra tradición e innovación. Todo acompañado por vinos patagónicos que han comenzado a ser reconocidos por su elegancia y carácter.

La propuesta turística se completa con uno de los grandes tesoros de la región: la paleontología. En Villa El Chocón, a poco más de una hora de la ciudad de Neuquén, el Museo Paleontológico Ernesto Bachmann alberga al Giganotosaurus carolinii, uno de los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo. Un atractivo único que posiciona a la provincia como referente científico y turístico, ideal para viajes familiares.

Ahora la Patagonia argentina da un nuevo paso para acercarse a los viajeros chilenos con el inicio de la conexión aérea directa entre Santiago de Chile y la ciudad de Neuquén, ruta que comenzará a operar el próximo 29 de marzo. El nuevo servicio, operado por Latam Airlines, permitirá cruzar la cordillera en poco más de una hora y descubrir uno de los destinos emergentes más atractivos del sur argentino.

Los vuelos serán operados con aviones Airbus A320, configurados para 174 pasajeros, fortaleciendo la conectividad regional entre ambos países. Según las proyecciones de la compañía, esta ruta tiene el potencial de transportar más de 25.000 pasajeros anuales entre Santiago y Neuquén, consolidándose como una alternativa clave tanto para el turismo como para los viajes de negocios.

Hoy, cruzar la cordillera es más simple: Neuquén espera con sus vinos, su gastronomía y una historia milenaria que invita a volver.