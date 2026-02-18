Chile marca récord turístico en 2025 con más de seis millones de visitantes extranjeros

Con más de seis millones de visitantes internacionales, 2025 se consolidó como el mejor año para el turismo en Chile en casi una década. Según cifras de la Subsecretaría de Turismo, el país recibió un total de 6.004.567 turistas extranjeros, casi un millón más que en 2024, marcando un hito en la recuperación y expansión del sector.

En los últimos años, solo 2017 había superado este registro, con 6.449.883 visitas, El desempeño de 2025 destaca ampliamente en el escenario post pandemia, considerando que en 2022 se contabilizaron 2.030.479 llegadas; en 2023, 3.730.507; y en 2024, 5.239.233.

Para la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, estos resultados reflejan una tendencia clara. “Las cifras de llegadas de turistas extranjeros durante 2025 son muy positivas y confirman una tendencia de crecimiento sostenido que hemos observado desde 2022. Hoy estamos viendo la consolidación del turismo internacional en Chile, con una oferta cada vez más diversa. Y con una mirada que pone en el centro la calidad y la sostenibilidad”, dijo a The Clinic.

Desde la cartera destacan que este crecimiento ha ido acompañado de un fuerte posicionamiento internacional. En los World Travel Awards 2025, Chile fue distinguido en categorías como turismo aventura, destino verde, naturaleza, cruceros y destino romántico, además de obtener el premio a Mejor Destino de Turismo de Aventura.

A ello se sumó la visibilidad alcanzada al albergar encuentros internacionales, como el Adventure Travel World Summit 2025 en Puerto Natales, reforzando la imagen del país como referente en turismo de naturaleza y experiencias al aire libre.

En su balance, la subsecretaria Pardo subraya el impacto de estas distinciones en la proyección internacional del país. “Son reconocimientos que fortalecen la reputación internacional del país. En 2025 Chile obtuvo cinco galardones en Sudamérica en categorías ligadas a aventura, naturaleza, cruceros, destino verde y destino romántico. Y, a nivel global, fuimos reconocidos como World’s Leading Adventure Tourism Destination 2025, lo que reafirma una identidad turística clara y muy valorada en el mundo“.

Respecto al rol del Estado en este crecimiento, la autoridad destaca una serie de políticas e iniciativas orientadas a fortalecer el sector. “Hemos impulsado una agenda estructural para consolidar el sector. Un eje clave ha sido la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2035, como hoja de ruta para crecer con calidad, descentralización y sostenibilidad, articulando al sector público, privado y a los territorios”.

Finalmente, Pardo concluye que el desempeño de 2025 “confirma que Chile se está consolidando nuevamente como un destino competitivo a nivel internacional“, reafirmando el protagonismo del país en el mapa turístico global.